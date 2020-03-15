In Flames выпустили 8-битную версию альбома I, The Mask – слушать

Рокеры вывели так называемый стиль Chiptune на новый уровень, сделав звучание всего альбома будто из классической ретро видеоигры.

Когда: 26 мая 2020 года

Где: Центр культуры и искусства НАУ (пр-т Космонавта Комарова, 1)

Стоимость билетов: от 1090 грн, в продаже на Concert.ua

К первой годовщине выхода своего 13-го студийного альбома I, The Mask культовые дэт-металлисты In Flames выпустили его 8-битную версию в стиле так называемого Chiptune. Теперь все песни звучат, будто саундтрек к аркадной видеоигре – и вы можете услышать прямо сейчас, как мелодичный метал превратился в веселый электронный фон для выходных, проведенных за ретро видеоиграми.

Слушать In Flames – I, The Mask (8-битная версия):

Альбом I, The Mask группа выпустила год назад. Кстати, над его сведением и мастерингом работала по-настоящему звездная команда: номинант на премию Грэмми продюсер Говард Бенсон и ее лауреаты Крис Лорд-Элджи и Тед Дженсен. А вот вдохновением для альбома для фронтмена Андерса Фридена стали его жизнь и мир, который постоянно меняется из-за неоднозначных событий.

Этот мир сложен. Я смотрю на своих детей – они растут в среде, где все в жутком напряжении и может взорваться в буквальном смысле. То же самое происходит и с музыкой. Мои прошлые отношения и ситуации, в которых мне довелось побывать – это идеи и вдохновение для моих песен, которые появились в определенный момент моей жизни,

- Андерс Фриден, фронтмен In Flames.

В последний раз в Украину In Flames приезжали именно с этим альбомом в 2019 году. На презентации в Киеве группа отлично раздал яркого дэт-метала – и пока поклонники не успели соскучиться, музыканты решили повторить громкое действо уже весной этого года. Вряд ли они сыграют I, The Mask в 8-битном аранжировке – наоборот, можем гарантировать, что будет очень громко и мощно.