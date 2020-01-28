Итальянский поп-король Zucchero выступит в Одессе

Номинант на Грэмми, отец итальянского блюза и живая легенда Дзуккеро привезет в Украину свой новый альбом и сыграет главные хиты за 30-летнюю карьеру.

Когда: 30 июня 2020 года

Где: Театр музкомедии (ОАТМК им. М. Водяного), ул. Пантелеймоновская, 3

Стоимость билетов: от 850 грн, в продаже на Concert.ua

Живая легенда блюза и поп-музыки Zucchero возвращается в Украину. На этот раз выступление итальянского певца состоится в Одессе – 30 июня, в Театре музкомедии. Ласковое море, легкий бриз и ритмы Baila Morena – что еще нужно для идеального летнего настроения?

Несколько лет назад в рамках мирового турне с альбомом Black Cat, вышедший в 2016-м, Zucchero уже посещал столицу Украины. Теперь на очереди солнечный берег Одессы – и совсем другая программа, ведь в ноябре 2019-го певец выпустил новый альбом DOC. Однако и о своих главных хитах сладкоголосый Zucchero не забудет.

Слушать Zucchero – Guantanamera (Guajira):

Сценическое имя Дзуккеро получил от своего школьного учителя – на итальянском это "сахар". Его музыкальная карьера началась в начале 1970-х с сотрудничества с несколькими малоизвестными даже в родной Италии группами. Да и первый сольный альбом Un po 'di Zucchero, вышедший в 1983 году, не стал особенно успешным.

Однако впоследствии Zucchero переезжает в Калифорнию, где записывает следующий альбом, и создает свой первый хит – песню Donne. Сейчас у харизматической рок-звезды куча наград, номинация на Грэмми, а главное – 14 полноформатных альбомов и множество хитов, которые уже стали классикой. За годы музыкальной карьеры Zucchero успел выступить с такими звездами мировой сцены как Лучано Паваротти, Боно, Стинг, BB King, Queen, Эрик Клэптон и другие. В конце концов, не просто так его называют отцом итальянского блюза, а общее количество проданных пластинок достигло 60-ти миллионов копий. И убедиться в этом вы сможете 30 июня в одесском Театре музкомедии.