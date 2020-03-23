Экономические последствия эпидемии: почему музиндустрия не выживет без поддержки государства

Для организаторов массовых мероприятий – речь в первую очередь о музыкальной индустрии – наступили тяжелые времена. Ассоциации по всему миру обращаются к своим правительствам, чтобы те помогли бизнесу справиться с кризисом.

Из-за мировой пандемии коронавируса COVID-19 в ряде стран введены беспрецедентные ограничения. Речь о закрытии целых направлений, запрете проведения массовых мероприятий – более того, объявлении чрезвычайного положения в некоторых городах, регионах и странах.

На несколько месяцев мировая музыкальная индустрия оказалась в нокдауне – и встать на ноги после него смогут далеко не все. Поэтому ассоциации музыкальной индустрии многих стран уже сейчас обращаются к своим правительствам, чтобы те предусмотрели финансовую поддержку для бизнеса. По данным профильного музыкального издания IQ Magazine, за помощью уже обратились организации промоутеров Австралии, Болгарии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

Германия

Правительство Германии уже заложило 550 миллиардов евро финансовой помощи, предназначенной для творческих отраслей и другого немецкого бизнеса. В свою очередь в Deutscher Musikrat (DMR) также подчеркивают необходимость поддержки для фрилансеров.

DMR требует базового дохода в размере 1000 евро для всех внештатных сотрудников творческой индустрии в течение шести месяцев. В связи с принятыми мерами и ограничениями, доходы внештатных работников музыкальной индустрии резко снижаются, а расходы продолжают расти. Учитывая средний доход таких работников, они не имеют резервных сбережений. Поэтому важно, чтобы помощь была оказана как можно быстрее и без проволочек,

– говорит профессор Кристиан Хеппнер, генеральный секретарь DMR.

Федеральная ассоциация концертной и ивент-индустрии (BDKV) уже начала консультационные переговоры с правительством Германии о мерах, необходимых "для подавления экономических последствий коронавируса", включая повышение гибкости надбавки на короткое время, введение поддержки налоговой ликвидности для компаний, создание условий для облегчения доступа к кредитованию и дополнительные специальные программы.

Mercedes-Benz Аrenа, Берлин

Однако ассоциация констатирует, что меры "не в должной мере компенсируют потерю дохода в результате событий, которые были отменены в течение нескольких недель, и, прежде всего, предварительных затрат на запланированные концерты и гастроли, в которые уже вложены деньги". Поэтому BDKV предлагает создать еще один чрезвычайный государственный фонд поддержки поставщиков услуг в области событий; продлить срок, в течение которого организаторы могут перенести событие и вернуть деньги посетителям, а также разрешить возмещать покупателям билеты на отмененные события ваучерами.

Великобритания

Концертная индустрия ежегодно приносит британской экономике около 5,2 млрд фунтов в год и дает более 190 000 рабочих мест. Сейчас правительство страны до сих пор не издало четкого запрета на проведение массовых мероприятий – только рекомендации по отмене массовых собраний и ограничению посещений клубов и концертных площадок.

Правительство должно уточнить, будет ли официальный запрет, когда он вступит в силу, на какие места и события повлияет и как долго подобные меры будут приниматься,

– констатирует Том Киль, исполняющий обязанности генерального директора UK Music.

В частности, ассоциация просит учесть правительство, что 72% работников музыкальной индустрии являются самозанятыми, – и они нуждаются в помощи, прямых указаниях и разъяснениях со стороны государства. Предлагается принять "каникулы" от НДС, что позволит компаниям откладывать платежи и потенциально обеспечить денежный поток, разработать схему компенсаций и поддержки, дать право на получение грантов и займов для всех музыкальных предприятий и продлить период возмещения стоимости билетов на отмененные события.

Альберт-Холл, Лондон

Другая важная составляющая – музыкальные площадки. Организация Music Venue Trust (MVT) опубликовала открытое письмо к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, в котором требует законодательно закрепить закрытие площадок из-за вспышки коронавируса, чтобы облегчить страховые требования; отменить запланированный правительством Festival of Britain 2022 и перенаправить заложены на него 120 млн фунтов стерлингов в фонд помощи культурной инфраструктуре, который предоставит финансирование местным музыкальным площадкам, театрам, художественным центрам и другим социальным и культурным пространствам, вынужденным закрыться из-за коронавируса.

Нидерланды

Правительство страны уже выделило около 20 млрд. евро на поддержку компаний и самозанятых и признало культурный сектор одни из наиболее потерпевших вследствие карантина. В частности, согласно принятого пакета помощи, правительство будет платить 90% зарплаты работникам компаний, которые ожидают 20% снижения оборота, и пособия в размере 4 тыс. евро для предпринимателей, которые непосредственно пострадали из-за мер, направленных на недопущение распространения вируса.

Самозанятые работники отрасли при этом получают отсрочку налогов и снижение расходов на возмещение почти до 0%, а также возможность получить государственный заем в 150 млн. евро.

Канада

По оценкам Canadian Live Music Association (CLMA), более 36% ее членов остановят работу в течение следующих четырех недель, "другие уволят примерно 76% своей рабочей силы". На сегодня вклад концертной индустрии в ВВП Канады составляет около 3,8 млрд евро, в ней задействовано около 72 000 человек.

La Maison Symphonique, Монреаль

Правительство Канады приняло федеральный пакет помощи, направленной в первую очередь на поддержку самозанятых и внештатных работников индустрии, малого бизнеса и артистов. В частности план предусматривает экстренную помощь до 478 евро в неделю на 15 недель в качестве поддержки дохода работников на время их домашней самоизоляции; общий бюджет экстренной помощи 2,7 млрд евро на поддержку работников, не имеющих страховки на случай безработицы; 10% субсидии заработной платы для малого бизнеса в течение следующих 90 дней – максимум 731 евро на одного работника и 13,285 евро на работодателя; увеличение кредита для малого, среднего и крупного канадского бизнеса.

Со своей стороны CLMA рекомендует правительству также принять масштабный компенсационный фонд для концертных и фестивальных продюсеров и налоговые льготы для всех участников концертной отрасли.

Австралия

В ассоциации промоутеров Live Performance Australia (LPA) прогнозируют потерю 500 млн долларов дохода и тысячи рабочих мест уже в течение ближайших трех месяцев. "Сегодня мы призываем правительство взять на себя обязательства, иначе это последний рубеж для австралийской индустрии, способствующей развитию поколений местных и глобальных талантов. Нам нужен комплексный пакет поддержки для того, чтобы наши компании выживали и наша отрасль была в лучшем положении из всех возожных, когда можно будет возобновить деятельность", - говорит исполнительный директор LPA Эвелин Ричардсон.

Австралийская опера, Сидней

Всесторонний пакет поддержки по вопросам чрезвычайных ситуаций, предложенный к рассмотрению LPA, предусматривает 413 млн евро бюджетных инвестиций в отрасль. В частности речь идет о субсидировании заработной платы работникам, которые больше не имеют значительной занятости из-за ограничений массовых мероприятий, и бизнес-кредиты с нулевой процентной ставкой на пять лет. "Реально мы ожидаем три-шесть месяцев падения перед фазой восстановления", - говорит Ричардсон.