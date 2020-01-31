Электронный дуэт Sofi Tukker выпустил новое мечтательное видео

Главную роль в клипе на песню Ringless исполнила близкая подруга и дизайнер группы Аманда Гуге.

Когда: 27 апреля 2020 года

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 990 грн, в продаже на Concert.ua

Американский электронный дуэт Sofi Tukker представили свое новое видео на песню Ringless с ЕР Dancing on the People (2019). Режиссером клипа стал Тейлор Тупи, а главные роли исполнили сестры Гуге, одна из которых, Аманда, является дизайнером и близкой подругой группы.

Смотреть официальное видео Sofi Tukker – Ringless:

"Видео Ringless – захватывающий отход для нас. Как правило, мы присутствуем во всех наших видео, однако для Ringless мы нашли двух удивительных художников – нашего дизайнера Аманду Гуге и фильмейкера Тейлора Тупи. Это было увлекательно – наблюдать, как другие творят в мире, созданном нашей песней. Аманда – идеальный главный герой в мечтательном, потустороннем мире Ringless. И мы влюблены в то, что они создали ", – поделилась впечатлениями группа.

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Sofi Tukker – американский электронный дуэт, состоящий из певицы Софи Хоули-Уэлд и хаус-диджея Такера Халперна. За свою музыкальную карьеру группа была дважды номинирован на Грэмми. Дебютная пластинка дуэта Treehouse вышла в 2018-м году.