Электронный дуэт Sofi Tukker выступит в Киеве летом

Коллектив не сможет приехать в Украину в апреле, однако киевский концерт – один из немногих, которые музыкантам удалось перенести на другие даты.

Когда: 4 июля 2020 года

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 990 грн, в продаже на Concert.ua

Из-за мировой пандемии коронавируса и принятых в связи с этим ограничений на проведение массовых мероприятий американский дуэт Sofi Tukker отменил почти все свое мировое турне. Поэтому музыканты не смогут выступить в Киеве 27 апреля, как это было запланировано.

К счастью, на этом плохие новости для украинских поклонников зажигательного дуэта завершаются – киевский концерт один из немногих, для которых артисты смогли согласовать новую дату. Поэтому Sofi Tukker обязательно приедут к нам, но летом – 4 июля этого года. Место проведения остается неизменным – клуб Bel etage, все ранее приобретенные билеты – действительны.

Самое большое проявление любви сегодня – не быть вместе физически. К сожалению – и мы уверены, это не станет для вас сюрпризом – это значит, что мы отменим наш весенний тур. Мы убиты горем, но также верим, что это сделает нас сильнее в долгосрочной перспективе. Мы будем вместе, как только сможем. Любим вас. Заботьтесь о себе. И оставайтесь дома!

– Софи Хоули-Уэлд и Такер Халперн.

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Однако Софи и Такер напоминают, что несмотря на отмену и перенос концертов, они все это время будут со своими поклонниками. Каждый день в 19:00 по киевскому времени неугомонный дуэт играет диджей-сеты прямо из своей гостиной. Поэтому если вы соскучитесь в изоляции – подписывайтесь на Sofi Tukker в Facebook и Instagram. Эти двое точно знают рецепт удачной вечеринки на карантине.