Этно-хаос группа ДахаБраха презентует в Киеве новый альбом

Несколько новых песен группы можно услышать уже сейчас – музыканты исполнили их в эфире легендарной американской радиостанции KEXP.

Когда: 26 ноября 2020 года

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 390 грн, в продаже на Concert.ua

Одна из самых известных в мире украинских групп ДахаБраха выступит в Киеве с большим сольным концертом. Этно-хаос группа, которая за рубежом выступает едва ли не чаще, чем в Украине, планирует в ближайшее время издать новый альбом – именно новые композиции с него и уже известные и любимые песни прозвучат 26 ноября со сцены Октябрьского дворца.

Знали? DakhaBrakha выступит на Atlas Weekend

Кстати, недавно известная американская радиостанция KEXP опубликовала новое выступление ДахаБраха. Музыканты уже третий раз посетили эфир легендарного радио – ни один другой украинский исполнитель не сможет похвастаться этим достижением. На этот раз этно-хаос группа исполнила четыре трека: "Пливе човен", "Хима", "Ладо" и "I've Boarded The Wrong Plane". Лишь одну из них – "Пливе човен" – поклонники слышали ранее в саундтрек к фильму "Вулкан" Романа Бондарчука. А вот три другие композиции выйдут в новом альбоме, который группа планирует выпустить в 2020 году.

Смотреть видео DakhaBrakha – Live on KEXP:

DakhaBrakha

– украинская музыкальная этно-группа, художественным руководителем которой является театральный драматург Влад Троицкий. Участники коллектива Марко Галаневич, Нина Гаранецкая, Ирина Коваленко и Елена Цибульская определяют свой стиль как этно-хаос – из-за "хаотического" сочетания различных этнических составляющих. DakhaBrakha использует украинские народные песни, записанные музыкантами и их коллегами-фольклористами в экспедициях по разным регионам Украины. Аутентичное исполнение песен сочетается с инструментами из разных уголков мира.

Сейчас в дискографии DakhaBrakha насчитывается пять студийных альбомов. Они – самая известная и гастролирующая за рубежом украинская группа. Их песня "Шо з-під дуба" стала саундтреком к американскому сериалу "Фарго" и коммерческой рекламе бренда Дэвида Бекхэма. Благодаря DakhaBrakha об украинском фольклоре узнали во всех уголках мира – от фестивалей Glastonbury в Великобритании и Sziget в Венгрии до Bonnaroo в США и WOMADelaide festival в Австралии.