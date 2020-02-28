Этно-хаос группа ДахаБраха стала лауреатом Шевченковской премии 2020

Музыканты стали первыми представителями актуальной музыкальной поп-культуры, которые получили самую престижную культурную премию Украины.

Когда: 26 ноября 2020 года

Где: МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 390 грн, в продаже на Concert.ua

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко назвал имена лауреатов 2020 года. В частности, среди победителей – украинская этно-хаос группа ДахаБраха с альбомом "Шлях".

Давненько мы не получали столько искренних поздравлений. Конечно, мы счастливы, и благодарим всех, кто был рядом, кто верил, любил и слушал нас. Особенно приятно быть в одном ряду с невероятно талантливыми украинскими деятелями искусства. Это очень почетно! Тарас Григорьевич, мы не подведем!

– отреагировали на премию сами музыканты.

Слушать альбом ДахаБраха – Шлях:

Также лауреатами премии стали Марианна Кияновская с книгой поэзий "Бабин Яр. Голосами", Тарас Прохасько со сборником эссе "Так, але…", военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой "Дівчата зрізають коси", Александр Гляделов с проектом "Карусель", Влад Троицкий, Роман Григорив и Илья Разумейко з оперой-реквиемом "Иов".

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"Мы пытаемся сделать премию такой, которая бы определяла перспективные тренды. Все лауреаты этого года — энергетичные и современные, новаторские, соответствуют видению Тараса Шевченка как брендообразующего фактора", — говорит глава комитета премии имени Тараса Шевченко Юрий Макаров.

Кстати, осенью вы сможете услышать ДахуБраху вживую – 26 ноября в Октябрьском дворце коллектив, который сегодня за границей можно увидеть едва ли не чаще, чем в Украине, презентует свой новый альбом.

DakhaBrakha

– украинская музыкальная этно-группа, художественным руководителем которой является театральный драматург Влад Троицкий. Участники коллектива Марко Галаневич, Нина Гаранецкая, Ирина Коваленко и Елена Цибульская определяют свой стиль как этно-хаос – из-за "хаотического" сочетания различных этнических составляющих. DakhaBrakha использует украинские народные песни, записанные музыкантами и их коллегами-фольклористами в экспедициях по разным регионам Украины. Аутентичное исполнение песен сочетается с инструментами из разных уголков мира.

Сейчас в дискографии DakhaBrakha насчитывается пять студийных альбомов. Они – самая известная и гастролирующая за рубежом украинская группа. Их песня "Шо з-під дуба" стала саундтреком к американскому сериалу "Фарго" и коммерческой рекламе бренда Дэвида Бекхэма. Благодаря DakhaBrakha об украинском фольклоре узнали во всех уголках мира – от фестивалей Glastonbury в Великобритании и Sziget в Венгрии до Bonnaroo в США и WOMADelaide festival в Австралии.