Этно-хаос группа ДахаБраха выпустила новый альбом

Неспокойные времена карантина не помешали нынешним лауреата Шевченковской премии презентовать свой седьмой студийный релиз.

Когда: 26 ноября 2020 года

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 390 грн, в продаже на Concert.ua

"Конечно, мы думали, что презентуем новый альбом в более привычной и спокойной атмосфере, но даже карантин никоим образом не помешает наконец представить этот материал в полном объеме", – на днях пообещали музыканты украинской этно-хаос группы ДахаБраха своим поклонникам. И сдержали слово: 27 марта группа презентовала свой новый студийный альбом Alambari, записанный в Бразилии. Послушать его можно прямо сейчас.

Слушать DakhaBrakha – Alambari:

Когда-то в странствиях материалами предыдущего альбома "Шлях" нам удалось заехать в Киевскую, Винницкую, Полтавскую, Житомирскую, Ровенскую, Луганскую области, Крым ... Но наша страна такая огромная, что всю ее одним махом не объедешь. Более того, если не ограничиваться только ее пределами, вспомним об Австралии, Новой Зеландии, Франции, Америке, Бразилии и еще десятке других, менее известных стран. Alambari – наша бразильская остановка на этом маршруте. И хотя в этом материале нет чисто бразильской аутентичности, кто знает как территория и местность повлияли на нас во время записи. Итак, наше путешествие продолжается!

– ДахаБраха

Знали? Этно-хаос группа ДахаБраха стала лауреатом Шевченковской премии 2020

Кстати, за вышеупомянутый альбом "Шлях" группа в этом году получила Шевченковскую премию. Таким образом музыканты стали первыми представителями актуальной музыкальной поп-культуры, ставшими лауреатом самой престижной культурной награды в Украине. А вот вживую новый альбом услышим уже осенью – 26 ноября в киевском Октябрьском дворце ДахаБраха презентует свой новый альбом Alambari.

Обложка альбома DakhaBrakha – Alambari

Треклист DakhaBrakha – Alambari: