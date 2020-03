К лайнапу Atlas Weekend добавились еще два украинских артиста

OY Sound System и Alina Pash выступят на фестивале 10 и 12 июля соответственно.

Когда: 7-12 июля 2020 года

Где: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 1300 грн, в продаже на Concert.ua

Фестиваль Atlas Weekend продолжает объявлять новые имена в своем лайнапе. К уже известному перечню украинских артистов, которые в этом году выйдут на сцену фестиваля, добавились хип-хоп певица Alina Pash (12 июля) и инди-электронный дуэт OY Sound System (10 июля).

Alina Pash – закарпатская хип-хоп артистка, буквально выстрелившая с дебютным синглом Bitanga. В прошлом году певица выпустила первый полноформатный релиз, фактически состоящий из двух частей: альбома Pintea: Gory, записанного в этно-стиле и посвященного родному селу, и альбома Pintea: Misto в электронном и стиле хип-хоп, вдохновением для которого стал Киев. Стиль и манера исполнения Алины Паш, смешанные тексты и интересные музыкальные приемы не оставят равнодушными ни одного битангу или босорканю.

Творчество OY Sound System – это мощный микс традиционных украинских мотивов с электронной музыкой, дабстепом, роком и регги. Проект был основан братьями Тарасом и Марком Галаневичами – (последний – участник этно-хаос группы Dakha Brakha), впоследствии к ним присоединилась вокалистка Виктория Родько. Экстравагантные и ироничные, серьезные и зажигательные – они создают идеальный саундтрек для безудержных фестивальных танцев.

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Среди уже объявленных артистов – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker и другие.