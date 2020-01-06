Как и где отметить Рождество в Киеве: праздничная программа

На Контрактовой — Шествие звездочетов, на Софийской — елка и концерт, в “Пирогово” и “Киевской Руси” — вертепы и колядки.

Уже завтра, 7 января, Киев будет праздновать Рождество. Мы собрали для вас главные киевские локации, где можно посмотреть праздничный вертеп, отведать вкусную кутью, научиться петь колядки и весело провести время с семьей и друзьями.

Софийская и Контрактовая площади

Стоимость: бесплатно.

Традиционно тут пройдет Шествие звездочетов. После на Контрактовой площади продолжатся праздничные народные гуляния, а на Софийской площади состоится праздничный концерт:

15:00 Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина"

16:40 Киевский академический театр Украинского фольклора "Берегиня"

17:40 Веселі Вуйки

18:40 Folky Funky

19:40 СКАЙ

21:00 DJ

Не забывайте также, что на Софийской площади установлена главная елка страны и работает праздничная ярмарка. Кроме того, по площади курсирует детский поезд. А вот на Контрактовой площади кроме ярмарки можно еще и покататься на коньках и большом колесе обозрения.

Водителям: 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 по улице Софиевской до Рыльского переулка).

Пассажирам метро: 7 января возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем. Кроме того, возможно ограничение ил закрытие станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".

Национальный музей архитектуры и быта Украины "Пирогово"

Стоимость: от 15 грн, дети до 7 лет — бесплатно.

Тут традиционно будет царить атмосфера украинского Рождества — с рождественскими звездами, колядками, вертепом и щедривками. Празднование начнется с церковной службы. С 13:00 по музейным улицам пройдут колядники. После чего гостей на Спивочем поле ждут разнообразные народные забавы: соревнования на колоде, катание на лошадях, перетягивание каната, мерянье силой и другие конкурсы.

Парк "Киевская Русь"

Стоимость: от 80 грн.

Специально к праздникам в парке "Киевская Русь" подготовили особенную программу "Рождество в Древнем Киеве". 7 января тут покажут рождественский вертеп, после которого все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе пения колядок. Кроме того, вы сможете погулять по постоянным экспозициям парка, посмотреть на исторические костюмы, сфотографироваться со сказочными героями и принять участие в праздничных розыгрышах призов.