Как не сойти с ума в изоляции: мастер-класс от певицы Poppy в новом видео Sit/Stay

Замкнутое пространство и самоконтроль - американская певица выпустила самое актуальное видео сегодняшнего дня.

Американская певица Poppy презентовала новое видео на песню Sit/Stay с последнего студийного альбома I Disagree, вышедший в начале этого года. По сюжету, певица находится в замкнутом пространстве, похожем на палату психиатрической больницы, и пытается не сойти с ума. Режиссером видео стала сам Poppy.

Смотреть видео Poppy – Sit/Stay:

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Poppy – ранее That Poppy – американская поп-певица и сограйтер. Свою карьеру начала с каверов песен других исполнителей, которые выкладывала на YouTube-канал. Пять лет назад выпустила дебютный авторский сингл Lowlife, через два года мир увидел и первый альбом Poppy.Computer. Третий студийный альбом I Disagree вышел в январе этого года.

Этим летом, а именно 16 июля, Poppy впервые выступит в Украине. Певица выйдет на сцену фестиваля UPark 2020 в один день с британским рок-дуэтом Royal Blood и калифорнийской поп-панк группой The Regrettes. Билеты в продаже на Concert.ua.