Канадский музыкант Caribou выпустил долгожданный альбом

Релиз стал первым за шесть лет – все это время исполнитель посвятил своей семье. Музыкальные критики уже нарекли пластинку наиболее личной, которую когда-либо выпускал музыкант.

Когда: 16 августа 2020 года

Где: Арт-завод Платформа (ул. Беломорская, 1)

Стоимость билетов: от 730 грн, в продаже на Concert.ua

В предпоследний день зимы, 28 февраля, канадский исполнитель и композитор Caribou презентовал свою пятую студийную пластинку – альбом Suddenly. По словам самого музыканта, песни, которые вошли в этот релиз, быть созданы из 900 зарисовок, которые он собирал с момента выхода прорывной для него пластинки Our Love, вышедшей еще в 2014 году. Что из этого вышло – можете послушать прямо сейчас.

Слушать альбом Caribou – Suddenly:

Как и последние несколько релизов, Suddenly буквально не давал мне спать. Например, я сделал большую часть запланированного. Иду в кровать, но мозг кипит, выдает идеи одну за другой. Мгновение – и я снова в студии и записываю музыку до самого утра,

– рассказывает Дэн Снейт (настоящее имя Caribou).

Всего на пластинке 12 композиций. Во время работы музыкант проводил много времени со своими близкими, поэтому во многом эта пластинка – результат общения Снейта с семьей. Неудивительно, что музыкальные критики уже назвали ее наиболее личной записью в карьере исполнителя. Например, в первой песни Sister вы слышите записанный на диктофон голос матери Дэна, а You and I вообще посвящена отношениям музыканта с ней.

You and I был одним из первых треков, над которыми я начал работать во время записи нового альбома. При этом закончил я его одним из последних. Он существовал в той или иной форме во время всей работы над пластинкой,

– рассказывает Дэн.

С новым альбомом Caribou отправится в мировой тур, в рамках которого заедет и в Украину – Киев, 16 августа, арт-завод Платформа. 1 евро с каждого проданного билета на любой концерт в туре пойдет на счет некоммерческой организации по защите окружающей среды Client Earth.