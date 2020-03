Карантин в Киеве: отменят ли концерты и другие массовые мероприятия

По ранее распространенной информации, с 12 марта в Киеве вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Предварительно они будут действовать в течение следующих трех недель – до конца марта.

Несмотря на то, что в столице до сих пор официально не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом, городские власти решили сыграть на опережение. На странице мэра Киева Виталия Кличко в Facebook появилось видео, в котором он сообщает о закрытии образовательных, спортивных и художественных учреждений и ограничении массовых мероприятий в столице.

Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий,

– заявил мэр Киева Виталий Кличко.

24 Канал обратился за комментариями к столичным организаторам и представителям концертных площадок, однако пока ни один из них не в состоянии ответить, действительно ли отменятся все мероприятия, ведь прямых распоряжений и пояснений от городских властей они не получали. В частности, неизвестно, что имеется в виду под определением "массовое мероприятие" и касаются ли ограничения только государственных и коммунальных учреждений или же они распространяются и на все частные структуры.

"И мы, и организаторы событий ждем публикации официальных решений киевских властей, в которых будут детали и разъяснения о вводимых ограничениях. На данный момент такой информации нет. Только после этого организаторами будут приниматься решения о проведении событий или их переносе, или отмене", – говорит Дмитрий Чинь, директор Concert.ua.

В то же время представитель билетного оператора успокаивает: даже если ограничения распространятся на концерты и другие гастрольные мероприятия, события скорее перенесут на другое время, чем полностью отменят. "Мировая практика показывает: в связи с ограничениями события переносятся на другой период, билеты остаются действительными", – утверждает Чинь.

Поэтому если вы приобрели билеты на события в Киеве с 12-го по 31-е марта, не паникуйте и дождитесь официальной информации от организатора мероприятия. В случае переноса или отмены, именно они обязаны сообщить новую дату или механику возврата денег. Сейчас под угрозой переноса из-за ограничений проведения массовых мероприятий оказались концерты The Score (15 марта), X Ambassadors (16 марта), Один в Каное (18 марта), Nothing But Thieves (21 марта), Аквариум (22 марта), ежегодная музыкальная премия YUNA (24 марта) и другие.