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Карантин в Украине: все отмененные и перенесенные концерты и спектакли (обновляется)

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X Ambassadors / Facebook

Несмотря на то, что в стране пока только один зарегистрированный случай заболевания коронавирусом, Кабмин отправил на карантин все образовательные, спортивные и художественные заведения. А еще на три недели запретил массовые мероприятия по всей Украине. Какие события отменили и как быть с приобретенными билетами – в материале Афиша 24.

Почему отменяют концерты и спектакли?

Согласно постановлению Кабинета Министров от 11 марта №211 на всей территории страны с 12-го марта по 3-е апреля запрещается проведение мероприятий с посещаемостью более 200 человек. Из-за этого менеджмент артистов и локальные организаторы вынуждены переносить, а в отдельных случаях и отменять запланированные концерты, спектакли и другие шоу на территории Украины.

Что делать с приобретенными билетами?

Внимательно следите за обновлениями на страницах организаторов событий в соцсетях. Если вы приобрели билет на Concert.ua, советуем следить также за страницей события на сайте оператора – по мере заключения договоренностей организаторов/артистов/площадок, здесь появится информация о новых датах.

Билеты на перенесенные события остаются действительными – возврат средств за них не предусмотрен. Процедура возврата денег за события, которые организатор все же примет решение отменить, будет разъяснена дополнительно. Более подробная информация – по ссылке:

Полный список перенесенных и отмененных мероприятий

Киев: 

Одеса:

Дніпро: 

Харків: 

Теги: Карантин в Украине 2020 Клубы Театр Новости Афиша Афиша Концерты
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