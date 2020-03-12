Карантин в Украине: все отмененные и перенесенные концерты и спектакли (обновляется)
Несмотря на то, что в стране пока только один зарегистрированный случай заболевания коронавирусом, Кабмин отправил на карантин все образовательные, спортивные и художественные заведения. А еще на три недели запретил массовые мероприятия по всей Украине. Какие события отменили и как быть с приобретенными билетами – в материале Афиша 24.
Почему отменяют концерты и спектакли?
Согласно постановлению Кабинета Министров от 11 марта №211 на всей территории страны с 12-го марта по 3-е апреля запрещается проведение мероприятий с посещаемостью более 200 человек. Из-за этого менеджмент артистов и локальные организаторы вынуждены переносить, а в отдельных случаях и отменять запланированные концерты, спектакли и другие шоу на территории Украины.
Что делать с приобретенными билетами?
Внимательно следите за обновлениями на страницах организаторов событий в соцсетях. Если вы приобрели билет на Concert.ua, советуем следить также за страницей события на сайте оператора – по мере заключения договоренностей организаторов/артистов/площадок, здесь появится информация о новых датах.
Билеты на перенесенные события остаются действительными – возврат средств за них не предусмотрен. Процедура возврата денег за события, которые организатор все же примет решение отменить, будет разъяснена дополнительно. Более подробная информация – по ссылке:
Полный список перенесенных и отмененных мероприятий
Киев:
- 12 марта – Missio – перенесено;
- 14 марта – Комедия ошибок – перенесено на 14 июня;
- 14-15 марта – Театр кошек Куклачова – перенесено на 6-7 июня;
- 15 марта – Слава Комиссаренко – перенесено на 7 мая;
- 24 марта – Palaye Royale – перенесено;
- 25 марта – Тима Белорусских – перенесено;
- 27 марта – LATEXFAUNA – перенесено на 24 апреля;
- 28 марта – Lady Opera Ольга Чубарева – перенесено на 14 мая.
Одеса:
- 13-14 марта – Лара Фабиан – перенесено;
- 15 марта – Пахита. Вальпургиева ночь – отменено;
- 17 марта – Ужин с дураком – перенесено на 5 мая;
- 18 марта – Жизель – отменено;
- 19 марта – La Traviata – отменено;
- 24 марта – Время и Стекло – перенесено на 13 апреля;
- 26 марта – Александр Малинин – перенесено на 27 мая;
- 31 марта – Наталья Могилевская – перенесено;
- 1 марта – Linkin Pаrk. Tribute Show – перенесено на 27 апреля.
Дніпро:
- 13 марта – Слава Комиссаренко – перенесено на 6 мая.
Харків:
- 14 марта – Слава Комиссаренко – перенесено на 4 мая.