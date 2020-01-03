KAZKA показала, как снимала свое самое откровенное видео

Фотографии с бэкстейджа съемок клипа, который уже раскритиковали за эротику, появились в официальном Instagram группы.

Вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая выложила в сеть фото со съемок клипа на песню "Палала". Это самое горячее видео украинской поп-группы, в котором пышнотелая вокалистка предстала в бельевых образах. Вся стилистика исполнена в красных цветах, а главным символом стали красные нитки, которыми "сшивали" героев клипа. Режиссером видео выступил Алан Бадоев.

"Это самая откровенная наша видеоработа. Это самое откровенное мое признание. Мой поиск себя, своей привлекательности, своей красоты! Я благодарна Алана Бадоеву за то, что он показал меня настоящей, обольстительной, такой, какой вы меня еще не видели", — призналась Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA.

Читайте также: Солистка группы KAZKA хочет сняться в эротической фотосессии для глянца

"Палала" — первая видеоработа из нового альбома KAZKA, который вышел 27-го декабря и получил название NIRVANA. А уже 4 марта киевляне смогут услышать свежий релиз со сцены Дворца Спорта. Группа KAZKA обещает представить зрителям новую ошеломляющую программу и исполнить свои хиты "Свята" и "Плакала".

Билеты на концерт KAZKA в Киеве доступны на Concert.ua.