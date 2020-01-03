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KAZKA показала, как снимала свое самое откровенное видео

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Фотографии с бэкстейджа съемок клипа, который уже раскритиковали за эротику, появились в официальном Instagram группы.

Вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая выложила в сеть фото со съемок клипа на песню "Палала". Это самое горячее видео украинской поп-группы, в котором пышнотелая вокалистка предстала в бельевых образах. Вся стилистика исполнена в красных цветах, а главным символом стали красные нитки, которыми "сшивали" героев клипа. Режиссером видео выступил Алан Бадоев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

"Это самая откровенная наша видеоработа. Это самое откровенное мое признание. Мой поиск себя, своей привлекательности, своей красоты! Я благодарна Алана Бадоеву за то, что он показал меня настоящей, обольстительной, такой, какой вы меня еще не видели", — призналась Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA.

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"Палала" — первая видеоработа из нового альбома KAZKA, который вышел 27-го декабря и получил название NIRVANA. А уже 4 марта киевляне смогут услышать свежий релиз со сцены Дворца Спорта. Группа KAZKA обещает представить зрителям новую ошеломляющую программу и исполнить свои хиты "Свята" и "Плакала".

Билеты на концерт KAZKA в Киеве доступны на Concert.ua.

Теги: Музыка Фотоновости поп-музыка Афиша Концерты Фотоновости
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