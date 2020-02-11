KAZKA показали, как готовятся к украинскому туру – видео

Накануне большой презентации нового альбома музыканты записывают новые концертные версии песен, придумывают аранжировки и ходят в спортзал.

Когда: 4 марта 2020 года

Где: Дворец спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Украинская поп-группа KAZKA продолжает активно готовиться к своему самому большому на сегодня концерту – в киевском Дворце спорта – и масштабному украинскому туру, который начнется уже этой весной. Музыканты поделились закулисным видео на своем YouTube-канале.

Как известно, весной группа KAZKA впервые вживую презентует свой новый альбом NIRVANA, вышедший в конце декабря прошлого года. "Сейчас мы пишем концертные версии на Дворец спорта, на 4-е марта, и также на весь наш тур, который пройдет по всей Украине. Всегда все песни, которые пускаются на радио – они отличаются от тех, которые потом исполняются на концертах ", – раскрывает тонкости подготовки вокалистка Александра Зарицкая.

Смотреть KAZKOVE ВИДИВО #32 – подготовка к Дворцу Спорта. Часть 1:

"Мы сейчас слушаем песни и думаем, как сделать так, чтобы на концертах они звучали несколько иначе. Некоторые вещи, какие-то мелкие детали аранжировок в большом зале теряются из-за реверберации, эха и так далее. Поэтому некоторые вещи надо убрать, а некоторые сделать громче. Плюс у нас добавляются новые музыканты во время концерта – соответственно, необходимо менять аранжировки, чтобы дать место их инструментам, чтобы они звучали круто", – делится музыкальный продюсер Mama Music Андрей Уренев.

Кстати, недавно стало известно, что специальным гостем большого концерта KAZKA в киевском Дворце спорта станет мировая сенсация из Швейцарии – группа Kadebostany. Кроме того, в день киевского концерта музыканты презентуют совместную песню, которая называется Baby, I`m OK.

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Кроме собственно работы над треками, готовятся музыканты и физически. "Духовно мы уже отдохнули. Я занимаюсь в зале, чтобы улучшить свою физическую форму для двухчасового концерта. Мы разработали с моим тренером Назаром специальную технику. Хожу на вокал. Я занимаюсь не с одним человеком – чтобы заниматься каждый день, мы выбрали несколько человек для этой работы ", – рассказывает Зарицкая.