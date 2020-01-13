Клавишник Uriah Heep пропустит несколько шоу из-за потери сына

На двух концертах в Германии Фила Лансона заменит его коллега из Deep Purple.

Клавишник Uriah Heep Фил Лансон пропустит два ближайших концерта группы в Вюрцберге и Франкфурт, Германия. Причиной стала смерть от онкологии старшего сына Лансона. Музыканта на сцене заменит друг и коллега из Deep Purple Дон Эйри. Об этом группа предупредила своих поклонников со страниц в соцсетях.

Я дружил с ребятами из Uriah Heep много лет. Когда я узнал о трагедии, случившейся с моим хорошим другом Филом Лансоном, я был более чем счастлив поддержать его,

— говорит Дон Эйри.

Лансон вернется в состав Uriah Heep во время шоу в Ноймаркте. Сейчас легендарная британская рок-группа находится в юбилейном туре в честь своего 50-летия. За пять десятилетий существования группа выпустила 25 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 45 миллионов копий, и отыграли более 4-х тысяч концертов в 60 странах, одна из которых — Украина. Поэтому юбилейный тур не мог обойтись без Киева — и уже 7 февраля 2020 года легендарные рокеры выйдут на сцену Октябрьского дворца.

Билеты на Uriah Heep в Киеве в продаже на Concert.ua.