Ко Дню святого Валентина: Валерий Харчишин, Yurcash и LETAY рассказали о любви

Накануне 14 февраля участники праздничного концерта ПРОЛЮБОВ рассказали, чем для них является любовь.

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 450 грн, в продаже на Concert.ua

14 февраля "Друга Ріка", "Скрябин", Yurcash и LETAY соберутся вместе на самый романтический свой концерт, чтобы вместе со своими слушателями отпраздновать День святого Валентина. Музыканты будут играть свои лучшие хиты, а со сцены и в зале будут звучать искренние признания в любви. Поэтому накануне праздника Валерий Харчишин ("Друга Ріка"), Юрий Юрченко (Yurcash) и Илья Резников (LETAY) рассказали о своем понимании слова "любовь" и поделились собственными секретами идеального свидания.

Валерий Харчишин, "Друга Ріка"

Никогда не ходите на свидание толпой, даже если это ваши лучшие друзья.

Однажды в юношестве я решил добиться расположения девушки, которая мне нравилась, но не решался ей об этом рассказать, тогда я придумал решить этого вопрос оригинально — притащил с собой на встречу друзей. Я надеялся, что они смогут повлиять на ее решение быть сговорчивее и начать со мной отношения. К слову, это было первое инициированное мной свидание. Все закончились гораздо хуже, чем групповая оргия. Она осталась с друзьями, а мне пришлось возвращаться домой одному.

Валерий Харчишин на концерте во Львове, Facebook

Сейчас я уже и не помню, когда в последний раз был на свидании. Я много работаю и часто прихожу домой, когда моя любимая уже спит, а она уходит на работу, когда еще сплю я. Поэтому неожиданная встреча в постели — наше идеальное свидание. Скучно? Возможно. Но неважно, как часто, при каких обстоятельственные и где именно происходит ваше свидание, важно — что заставляет вас бежать навстречу друг к другу.

Краткое знакомство с моей женой на улице длиною в 5 минут — это самое памятное свидание в моей жизни, которое продолжается уже много лет.

Юрко-Yurcash Юрченко

Идеальное свидание — это когда вы только вдвоем. Неважно где — на море, в лесу или в космосе. Не люблю людные места: рестораны, кино, "кафе-мороженое". Именно так вы и понимаете, самодостаточна ваша пара или нет, и насколько долго это продлится.

Скорее всего, тайные встречи с девушкой в ​​90-х во время моей безумной популярности — это наиболее романтические свидания в моей жизни. У моего дома на "Демеевской" в ​​те времена почти круглосуточно дежурила стайка поклонниц. Поэтому пробраться в квартиру незамеченным было непросто. Однажды моя девушка осталась в квартире одна, а я поехал на гастроли. После она рассказывала, что из-за двери ей угрожали облить кислотой и сжечь волосы. Кстати, я общаюсь с ней до сих пор. Это моя жена Светлана.

Юрко Юрченко с женой Светланой, Facebook

Любовь — это основа всего. Это фундамент мира, который создал Бог. Без любви жизнь не складывается. Это безграничная творческая сила, в том числе, и в музыке — здесь тоже на первом месте любовь, иначе и музыки никакой не было бы.

Илья LETAY Резников

Для хорошего свидания главное — правильная компания. Если мне хорошо и интересно с человеком, не имеет значения, где мы будем и что будем делать вместе. Хотя правильно организованное свидание — это круто! Я люблю придумывать приятные сюрпризы и радовать жену. И она тоже часто что-то делает для меня.

У меня в жизни было много приятных моментов, связанных со свиданиями. Например, однажды моя будущая жена повезла меня кататься на квадроциклах. Я был с завязанными глазами и не знал, что будет, пока меня не посадили на квадроцикл. Это было весело!

Илья Резников на студии 211, Facebook

Мне трудно ответить, что такое любовь, я могу лишь немного прикоснуться к ней в своих песнях. Она выражается во множестве мелочей, в больших событиях и поступках. Можно только ответить, есть ли она, и сразу почувствовать, когда ее нет. К счастью, в моей жизни она есть. Думаю, любовь очень важна, она может помочь человеку стать его лучшей версией.