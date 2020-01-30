Ко Дню влюбленных во Львове выступит "Друга Ріка"

Украинская рок-группа впервые выступит во Львовской национальной опере. Музыканты сыграют акустические версии песен с нового альбома "Піраміда" и свои главные хиты.

Когда: 10 февраля 2020 года

Где: Львовский театр оперы и балета (пр. Свободы, 28)

Стоимость билетов: от 340 грн, в продаже на Concert.ua

Ко Дню влюбленных во Львове состоится уникальное событие – "Друга ріка" выступит с акустическим концертом в сопровождении камерной симфонической группы. Концерт будет проходить во Львовской национальной опере, музыканты сыграют акустические версии песен с нового альбома "Піраміда" и главные хиты.

В этот вечер вы услышите нежные и чувственные версии любимых песен. "Друга Ріка" будто умерит свое течение во время акустического концерта во Львове. Это будет романтично и невероятно красиво. Поэтому пригласите близкого человека – вы точно запомните этот вечер навсегда.

Смотреть видео Друга Ріка – Дотик (акустика):

Весь 2019-й год "Друга ріка" активно гастролировала. Группа отыграла концерты не только по всей Украине, но и в Канаде и США. Музыкантам аплодировали Нью-Йорк, Чикаго, Миннеаполис и другие крупные города. И вот в феврале 2020 года после громкого тура "Друга Ріка" сыграет тихий акустический концерт для львовской публики. Это стоит того, чтобы снова увидеться с любимой группой.