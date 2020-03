Когда закончится карантин: концерты, которые мы ждем

Карантин продлили, а значит еще целый месяц без концертов, спектаклей, вечеринок и фестивалей. Однако стоит помнить, что это не навсегда – встреча с любимыми артистами обязательно состоится, и не только онлайн. Поскольку всем нам сейчас очень нужно ждать чего-то действительно хорошего, Афиша 24 сделала для вас подборку самых крупных концертов, которые обязательно состоятся в этом году.

Behemoth

Коли: 12 травня 2020 року

Де: StereoPlaza (пр-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 1050 грн, у продажу на Concert.ua

Це не просто концерт – це масштабне театральне дійство з декораціями та спецефектами, що межує зі справжньою магією. Легендарний польський блек-метал гурт створює навколо себе особливий світ – світ кошмарів, наповнений темними силами та магією стародавніх ритуалів.

За майже 30 років Behemoth пройшов тернистий шлях від безвісності до вершини світового музичного Олімпу. На їхньому рахунку більше десятка релізів, останній з яких – турову версію альбому I Loved You At Your Darkest – музиканти випустили у січні цього року.

Joe Bonamassa

Коли: 20 травня 2020 року

Де: Палац Україна (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 999 грн, у продажу на Concert.ua

Джо Бонамасса не уявляє життя без концертів. Він почав виступати на публіці змалечку, а коли йому було 12 років, його запросив на розігрів у тур легендарний Бі Бі Кінг. У Києві знаменитий блюзмен виступить у супроводі потужної команди музикантів зі світовими іменами. У програмі – найкращі роботи музиканта, в тому числі композиції з альбомів Redemption і Blues of Desperation та фірмові кавери на пісні інших артистів.

Загалом у дискографії Джо більш ніж 30 альбомів — як студійних, так і концертних записів. Все життя він працював з дійсно великими музикантами — Бадді Гаєм, Еріком Клептоном, Джоном Лордом й іншими. Зараз він завершує студійний запис свого нового альбому на легендарній лондонській студії Abbey Road, тож не виключено, що Київ стане першим містом, де наживо звучатимуть нові пісні блюзмена.

Ліам Пейн

Коли: 22 травня 2020 року

Де: StereoPlaza (пр-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 1290 грн, у продажу на Concert.ua

Зірка британського бойзбенду One Direction Ліам Пейн з першим сольним концертом в Україні. До нас музикант привезе свою дебютну платівку LP1. За два роки після припинення діяльності 1D Пейн пережив боротьбу з алкоголем та кілька десятків походів до психотерапевта. "Якби я залишився в One Direction, то з великою ймовірністю я б помер. Ніякого контролю над власним життям. Я почав втрачати себе", – зізнавався музикант.

LP1 наздоганяє і заповнює все те, що Пейн втратив за час роботи в One Direction. Сам альбом навряд потрапить на перші рядки в багатьох списках "альбомів року". Це просто пісні, під які потрібно веселитися – хіба нам потрібно щось більше?

Woodkid

Коли: 26 травня 2020 року

Де: StereoPlaza (пр-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 950 грн, у продажу на Concert.ua

Йоанн Лемуан (справжнє ім'я Woodkid) вперше приїде з концертом до України. Кожен концерт артиста – це художній перфоманс світового рівня, адже Йоанн ще й відомий у світі художник, фотограф і кліпмейкер. Він досить рідко виступає наживо, тож київський концерт можна вважати справді унікальною подією.

Woodkid співпрацював з Люком Бессоном, знімав кліпи для Лани Дель Рей, Кеті Перрі, Мобі, Ріанни та інших. Перший музичний альбом Iron вийшов лише у 2011 році – всі ж пам’ятають чорно-білий кліп до однойменного синглу з совами, кіньми, барабанами та супермоделлю Агнесс Дейн?

Nightwish

Коли: 29 травня 2020 року

Де: StereoPlaza (пр-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 1350 грн, у продажу на Concert.ua

Фіни Nightwish – одні з найяскравіших представників симфонічного металу у світі. На батьківщині колектив уже завоював статус живої легенди, та й світову рок-сцену важко уявити без них. Приїдуть до Києва Nightwish не самі – спеціальними гостями стануть знамениті земляки музикантів Beast In Black.

Крім того до Києва Nightwish привезуть нову платівку Human. :II: Nature., яка побачить світ вже 10 квітня цього року. Довгоочікуваний запис — перший за 5 років з моменту виходу альбому Endless Forms Most Beautiful (2015) — буде виданий у форматі подвійного альбому: основний реліз, що міститиме 9 нових пісень, та додатковий CD, на якому буде лише один довгий інструментальний трек, розділений на вісім глав.

Judas Priest

Коли: 8 червня 2020 року

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 690 грн, у продажу на Concert.ua

До Києва легендарна хеві-метал команда завітає із туром на честь свого 50-річчя. Саме так, це не жарти – вже півстоліття колектив заряджає неймовірною роковою енергетикою прихильників по всьому світу. Judas Priest стали першим гуртом, який почав грати хеві-метал. Саме завдяки ним з'явилося вже класичне звучання та сценічний імідж музикантів жанру.

Саме фірмовий стиль Роба Галфорда копіює більшість хеві-металістів протягом десятиліть. Проте жоден з них не здатний скопіювати його неповторний вокал – один з найвпізнаваніших у важкій музиці. Тож приходьте почути пісні, що вже стали культовими, та переконатися у величі цих музикантів.

Ленні Кравіц

Коли: 13 червня 2020 року

Де: Палац спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 1590 грн, у продажу на Concert.ua

Один з найвеличніших рок-музикантів сучасності, продюсер і мультиінструменталіст, володар чотирьох премій Grammy Ленні Кравіц вперше за 12 років виступить в Україні. Не потрібно ж пояснювати, що ім'я музиканта вже вписано золотими літерами в історію світової музики? У числі головних досягнень – сорокамільйонний наклад десяти альбомів, співпраця з Мадонною та Aerosmith, Міком Джаггером і Девідом Бові.

До Києва Кравіц завітає у рамках рамках світового турне із масштабним шоу Here to Love, що включає в себе стовідсоткові хіти Fly away, American Woman, Let Love Rule й інші перевірені шедеври. До того ж прозвучать і композиції з платівки 2018 року Raise Vibration – релізу, який музичні критики називають творчим відродженням артиста.

Morcheeba

Коли: 14 липня 2020 року

Де: HC Hall (пр. Визволителів, 1)

Вартість квитків: від 899 грн, у продажу на Concert.ua

Британський тріп-хоп гурт Morcheeba повертається до Києва із великим сольним концертом. Вони – одна з найяскравіших зірок британського тріп-хопу, що й досі не втрачає своєї популярності. За 25 років свого існування група випустила дев’ять студійних альбомів, що багато разів отримували статус золотих та платинових. І звичайно безліч хітів, що були створені за ці роки, – Rome Was not Built in a Day, Tape Loop, Trigger Hippie, Let Me See і ще з десяток пісень, які підкорили слухачів по всьому світу.

На відміну від більш рокових Portishead або політичних Massive Attack, Morcheeba робили і продовжують робити теплий ламповий тріп-хоп: трошки сумний, трошки меланхолійний, але в цілому – світлий і життєствердний. І звичайно, окремого шарму додає м’який голос Скай Едвардс – один з найбільш впізнаваних вокалів у сучасній музиці.

Людовіко Ейнауді

Коли: 22 вересня 2020 року

Де: Палац Україна (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 998 грн, у продажу на Concert.ua

Унікальна можливість почути наживо найвідомішого сучасного італійського композитора Людовіко Ейнауді у Києві. Його композиції стали саундтреками до кінофільмів "1+1", "Шукач води", "Я все ще тут", телесеріалів "Доктор Живаго" та Acquario. До речі, за останній Ейнауді отримав премію Grolla d'oro в номінації "Найкращий саундтрек".

Починаючи з 80-х, Людовіко Ейнауді створив декілька альбомів для виконання оркестром з фортепіано – і здобув визнання завдяки комбінації класичної музики з елементами поп, рок, фольк та інших жанрів. Композиції у виконанні визнаного та досвідченого італійського композитора варто почути наживо.

Sting

Коли: 6 жовтня 2020 року

Де: Палац Спорту (пл. Спортивна, 1)

Вартість квитків: від 1090 грн, у продажу на Concert.ua

Британський співак Sting повертається до Києва із програмою Sting: My Songs – кращі пісні, написані як за сольної кар’єри, так і у складі The Police. Він 17-разовий лауреат премії "Греммі", володар "Золотого глобуса", премії "Еммі" та 4-разовий номінант на "Оскар". Першу славу здобув у складі культового гурту The Police. Їхні пісні Roxanne та Every Breath You Take забезпечили групі своє місце в історії поп-музики. Сольна кар’єра співака склалась не менш успішно – наразі у музиканта вийшло вже 13 сольних альбомів. Останній з них – My Songs, що вийшов у 2019 році – перезапис усіх головних хітів Стінґа, написаних за всі роки творчості.

В Україні Sting виступатиме вже вп’яте – останній раз до Києва співак приїжджав разом із американським реггі-виконавцем Shaggy у 2018-му. Із програмою Sting: My Songs світова поп-зірка привезе до Києва свої найулюбленіші пісні, написані протягом усієї кар’єри. А це Demolition Man, Desert Rose, Shape of My Heart, Message in a Bottle та інші хіти, які обожнюють прихильники співака.

Мумий Тролль

Коли: 15 грудня 2020 року

Де: Міжнародний Виставковий Центр (Броварський проспект, 15)

Вартість квитків: від 199 грн, у продажу на Concert.ua

Востаннє у Києві культова поп-рок група Мумий Тролль була ще у 2013 році – саме в розпал Євромайдану. Цього разу музиканти привезуть спеціальну програму "С Новым годом, Крошка!", над якою працювали більше року з міжнародною командою відеооператорів, художників-сценографів, програмістів, декораторів і навіть архітекторів. На величезних рухомих екранах глядачі київського концерту одними з перших побачать справжні подвиги, на які наважилися, під час зйомок роликів, музиканти: від підводного плавання до циркової еквілібристики.