Композитор Людовико Эйнауди напомнил, что даже в условиях эпидемии не стоит забывать об экологии

Итальянский пианист уже много лет является одним из самых известных активистов международной экологической организации Гринпис.

Всемирно известный пианист и композитор Людовико Эйнауди поделился с поклонниками домашним лайвом. Музыкант посвятил его всем, кто сейчас остается дома в целях борьбы с пандемией коронавируса, а также всем тем, кто все эти годы борется с климатическим кризисом.

Несмотря на новую чрезвычайную ситуацию, с которой мы столкнулись сегодня, давайте не забывать о критических климатических условиях, с которыми мы имеем дело в течение многих лет.

— Людовико Эйнауди

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Дело в том, что несколько лет назад в сотрудничестве с Гринпис Эйнауди сыграл исторический лайв в Арктике, чтобы привлечь внимание к вопросу добычи нефти и рыбы и признания международных вод вокруг Северного полюса заповедными. "Это была другая точка зрения. Это была история, о которой все уже говорили, — и я просто рассказал ее своим языком, художественным языком", — объясняет композитор.

Смотреть видео Ludovico Einaudi — Elegy for the Arctic:

"Мы уже ощущаем на себе последствия изменения климата, глобального потепления. И я думаю, что вы не можете просто молчать и смотреть, что происходит. Вы должны участвовать и делать все, что можете, чтобы донести людям суть проблемы", — говорит Эйнауди .

22 сентября 2020 года итальянский композитор выступит в киевском Дворце Украина. Билеты на Людовико Эйнауди в Киеве доступны онлайн на Concert.ua.