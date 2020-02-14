Концерт Asking Alexandria в Киеве перенесли – видео, подробности

Лидер группы Бен Брюс просит поклонников не расстраиваться и подождать еще несколько месяцев.

Когда: 17 октября 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua

Британская рок-группа Asking Alexandria перенесла все даты восточноевропейского тура. Изменения в графике артистов касаются и украинских поклонников. Концерт в киевском клубе StereoPlaza, который должен был состояться 20 апреля, сдвигается на новую дату – 17 октября 2020 года.

"Мы должны перенести наши апрельские даты на немного позже. Мы не отменяем шоу – и обязательно приедем к вам. Есть очень крутая причина, почему мы вынуждены это сделать. Просто поверьте мне, что это к лучшему. Наша встреча состоится на несколько месяцев позже, однако это того стоит", – обратился к поклонникам лидер и гитарист Asking Alexandria Бен Брюс.

Билеты на концерт, приобретенные на старую дату, остаются действительными. В случае, если новая дата по какой-то причине вам не подходит и вы хотите вернуть деньги за билет, можете сделать это в месте покупки до 1 марта.

К тому же организаторы киевского концерта вместе с Asking Alexandria подготовили специальные VIP-пакеты Meet & Greet. Это возможность лично встретиться с группой, сделать с ней фото, получить официальный постер с автографами и даже поприсутствовать на специальном акустическом сете. Купить VIP-пакет на киевский концерт Asking Alexandria можно по ссылке.