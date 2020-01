Концерт Bring Me The Horizon в Киеве откроют Wildways

Российская металкор-группа Wildways стала специальным гостем концертов ВМТН в Украине и России.

Когда: 11 февраля 2020

Где: Stereo Plaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 1599 грн, в продаже на Concert.ua

Организаторы концерта британской рок-группы Bring Me the Horizon в Киеве объявили специальных гостей, которые сыграют на разогреве. Ими стали россияне Wildways. И теперь 11 февраля на сцене клуба Stereo Plaza сыграют сразу две крутые и мощные металкор-группы.

За пять лет существования Wildways издали три студийных альбома: Into The Wild (2016), Day X (2018) и Нью Скул (2019) – два из которых записывали в Америке вместе со звукорежиссером Кевином Майзелом, известным по работе с группами Memphis May Fire, Sleeping with Sirens, I See Stars и Capture.

Смотреть видео Wildways - Put In:

Однако над своим последним альбомом Нью Скул группа решила работать самостоятельно. Более того, язык текстов изменилась с английского на русский, что повлекло значительный рост аудитории Wildways в России, Украине и Беларуси. Поэтому сейчас группа имеет масштабные туры по странам Европы и СНГ, а каждое их новое видео становится хайповим. Теперь к творческим достижениям группы добавится еще и выступление в качестве сапорта на одной сцене с легендой металкора Bring Me The Horizon.

В свою очередь ВМТН окончательно вернулись из творческого отпуска. 11 февраля на сцене Stereo Plaza рок-группа сыграет полуторачасовое шоу в поддержку своего самого свежего релиза – альбома amo (2019). Новый LP группы следует направлению, которое BМTH задали себе в предыдущем релизе That's the Spirit. В amo музыканты разбавили тяжелые гитары индустриальным электронным битом, трансовыми синтезаторами и даже эмбиент-пассажами.

Смотреть видео Bring Me The Horizon – MANTRA: