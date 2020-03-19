Концерт Editors в Киеве перенесен на осень: новая дата

Британцы должны были выступить 1 апреля, однако поклонникам придется подождать встречи еще несколько месяцев.

Когда: 25 октября 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 1290 грн, в продаже на Concert.ua

Организаторы киевского концерта Editors объявили новую дату – британцы должны были выступить в столице Украины 1 апреля, однако из-за запрета проведения массовых мероприятий и мировой пандемии коронавируса COVID-19 вынуждены были отменить весь тур. Итак, новая дата – 25 октября 2020 года, место проведения не меняется – клуб StereoPlaza. Все приобретенные ранее билеты остаются действительными.

Видели? Editors презентовали метафорическое видео на новую песню

Так что к нам группа приедет осенью с альбомом Black Gold: Best of Editors. В эту компиляцию вошли лучшие песни из шести студийных альбомов коллектива и три новые композиции. Кстати, видео на одну из новых песен, а именно Frankenstein, снимали в Украине.

Смотреть видео Editors – Frankenstein:

По словам музыкантов, песни для компиляции они выбирали не идя на поводу у собственных предпочтений. "Это наш самый практичный альбом. Все остальные наши записи очень эгоистичны. Для нас главное удовольствие – процесс создания альбома, его релиз – это уже чистое снисхождение. Мы просто делаем именно то, что хотим. Но не в этот раз. В этот раз все вращается вокруг слушателя ", – говорит фронтмен Том Смит.