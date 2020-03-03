Концерт HammerFall в Киеве переносится из-за болезни вокалиста – видео, подробности
Из-за воспаления голосовых связок у Йоакима Канса легендарных шведов в Киеве сможем увидеть только в ноябре.
Когда: 14 ноября 2020 года
Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)
Стоимость билетов: от 1050 грн, в продаже на Concert.ua
Досадные новости для поклонников легендарной шведской хэви-метал группы HammerFall: из-за острого ларингита фронтмена Йоакима Канса рокеры вынуждены отменить свои концерты в Киеве и Минске. Об этом сообщила сама группа в видеообращении к своим фанам.
Смотреть видеообращение Йоакима Канса по поводу отмены концертов:
"Йоаким страдает от острого ларингита, поэтому не может петь. Сейчас мы упорно работаем над заменой дат – надеемся, увидимся уже через пару месяцев. Нам очень жаль, но надеемся, вы понимаете, что у нас просто не было выбора в этом вопросе", – написала группа в соцсетях.
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В свою очередь киевские организаторы уже сообщили новую дату концерта – долгожданная встреча со шведскими рокерами HammerFall состоится 14 ноября. Площадка при этом не меняется – киевский клуб Atlas.
"Все билеты действительны и в дальнейшем! Если же новая дата вам не подходит, билеты можно вернуть в 20 марта, обратившись к билетным операторам по месту приобретения. Спасибо каждому из вас за понимание и приносим извинения за неудобства!", – обратились к поклонникам HammerFall организаторы.
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