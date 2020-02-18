Безумные танцы под грузинский поп: как прошел концерт Mgzavrebi в Киеве

16 февраля грузинская группа Mgzavrebi презентовала новый альбом Geo в Киеве. Это седьмой лонгплей группы, которая с 2012 года ежегодно собирает полные залы в разных городах Украины.

Mgzavrebi – это сумасшедший драйв, безудержные чувства и полный перенос в грузинскую реальность. За годы работы группы, его участники создали собственный легко узнаваемый музыкальный стиль, добавляя на каждом выступления импровизацию, смешивая элементы фолка и классики. Их музыка – воплощение современных ритмов и аутентичности одной из самых музыкальных стран мира – Грузии. Шесть предыдущих альбомов группы – очень разные, и каждый из них резонировал украинскому слушателю.

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С выхода нашего первого альбома прошло 10 лет. Хотелось выпустить этот альбом как первый, с чистого листа, чтобы он не стал продолжением других наших работ. Нам хотелось начать что-то новое, написать новый раздел,

- отмечает лидер группы Гиги Дедаламазишвили.

Фронтмен Mgzavrebi на протяжении всего концерта сопровождал песни безудержным и энергичными танцами. А фонтан искренности, который шел от Гиги, проявлялся не только в музыке, но и в подводках к песням: он и смешил своих фанов, и воспитывал, и признавался в любви:

Вы стали нашей семьей. Мы получили город, который стал нам родным, из-за чего мы волнуемся, когда играем для вас. Киев – это не просто очередной город. Спасибо нашему и вашему Киеву за людей, которые всегда готовы помочь, выслушать.

На протяжение всего концерта под сценой танцевала, сопереживал и радовалась жена Гиги Дедаламазишвили, Марина Карпий.



Марина Карпий на концерте Mgzavrebi в Киеве / Фото: Светлана Попова (24 канал)

Музыкальный градус весь концерт держался на высоте, что свидетельствует о полной отдаче бэнда киевской публике. И гости концерта от первой песни и до последней не прекращали безумно танцевать и петь с музыкантами в унисон.

Как прошёл концерт Mgzavrebi в Киеве/ 24 канал

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