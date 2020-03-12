Концерты Missio и Palaye Royale в Киеве переносятся: подробности

Новые даты концертов будут объявлены в ближайшее время. Все купленные ранее билеты остаются действительными.

В связи с введенным в Киеве планом противоэпидемических мероприятий и ограничений, концерты электронного дуэта Missio (12 марта) и рок-группы Palaye Royale (24 марта) переносятся. Об этом сообщил организатор событий – концертное агентство Melnitsa.

Все приобретенные билеты действительны. Новые даты концертов будут объявлены в ближайшее время. Также вы можете обменять свой билет на любой другое мероприятие концертного агентства Melnitsa до конца 2020 года,

– проинформировали организаторы поклонников групп со своих страниц в соцсетях.

Если вы хотите обменять приобретенный билет на перенесенные концерты Missio или Palaye Royale на любой другой концерт из этого списка, ознакомьтесь с инструкцией по обмену билетов.

Если вы все же хотите сдать билеты, ознакомьтесь с инструкцией по возврату средств. Обратите внимание: за возвратом средств может обратиться только покупатель, данные которого указаны в заказе.