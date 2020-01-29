Kozak System выпустили экшн-видео на песню "Повінь": презентация альбома - 29 февраля

Главную мужскую роль исполнил звезда фильмов "Киборги" и "Захар Беркут" Андрей Исаенко. Режиссер – Виктор Придувалов.

Когда: 29 февраля 2020 года

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Украинская рок-группа Kozak System презентовал новое видео на песню "Повінь". Режиссером клипа стал Виктор Придувалов, а главные роли исполнили звезда "Киборгов" и "Захара Беркута" Андрей Исаенко и ведущая Анна Заклецкая.

По сюжету, девушку, которую сыграла Заклецкая, держат в заложниках, а главный герой приходит ее освободить. По замыслу группы, аллюзия заключается в том, что когда ты находишься в плену собственных темных мыслей – любви бывает очень сложно пробиться к тебе, но всегда найдется тот, кто поможет любви состояться.

Смотреть видео Kozak System – Повінь:

"Бывает так, что ты очень любишь кого-то, но вместе вы быть не можете. Характеры не подходят или что-то кармическое. Вы проживаете жизнь, но не чувствуете себя счастливыми. Стараетесь понять, почему все не так. В ваших отношениях – взлеты и падения, радость и слезы, но все равно вы расходитесь. Многие разочаровываются после этого в любви. Но потом появляется другой человек, который своей верой в то, что любовь может быть счастливой доказывает тебе – мир не такой однобокий или как-то неправильно устроен. И в конце любовь все же побеждает ", – объясняет фронтмен Kozak System Иван Леньо.

"Повінь" – одна из песен пятого студийного альбома "Закохані злодії". Текст песни принадлежит двум авторам: Глеб Бабич, украинский воин, написал куплеты, а известный поэт-песенник Николай Бровченко – припев. Сам альбом Kozak System представляют в последний день зимы, 29 февраля, на самом большом своем концерте в карьере – в Октябрьском дворце.

"Я пока не могу сказать, каким будет шоу в конечном итоге, сейчас с несколькими людьми работаем непосредственно над постановкой. Сценография, драматургия – все это придумывается очень тщательно, чтобы этот концерт не остался в памяти, как просто отпевание песен, а было реальное шоу, которое мы потом покажем в нескольких областях Украины ", – рассказывает о предстоящей презентации Иван Леньо.