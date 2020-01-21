Kozak System выпустили новую песню: презентация альбома — 29 февраля в Киеве

“Повінь” предшествует новому релизу “Закохані злодії”, который выйдет совсем скоро. Послушать новую песню "козаков" можно уже сейчас.

Когда: 29 февраля

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Украинская фолк-рок группа Kozak System представила новую песню ”Повінь”, которая стала очередным синглом с будущего альбома “Закохані злодії”. Слова к песне написали Николай Бровченко и Глеб Бабич, который уже работал с музыкантами над другой композицией — “Досить сумних пісень”.

Кроме того, по словам Kozak System, они отсняли на эту песню клип, поэтому совсем скоро мы сможем его увидеть. Вживую же "Повінь", как и будущий альбом группы, услышим в последний день зимы 29 февраля в киевском Октябрьском дворце.

"На этот раз песня не очень даже такая трагическая, как часто бывает с балладами. В ней есть определенный позитив и положительный финал. Поскольку в любви и в отношениях он часто довольно драматический"

- фронтмен Kozak System Иван Леньо.

Музыкальным продюсером будущего альбома рок-группы "Закохані злодії" выступил музыкант "Океан Эльзы" Милош Елич. "Этот альбом будет необычным для нас, в частности потому что песни меланхоличные. Именно опыт Милоша Елича нам кажется очень уместным. Мы раньше работали над песнями с Милошем, и в этом альбоме он выкладывается на сто процентов", — рассказывал ранее Иван Лень на Радио Промінь.

У фронтмена Kozak System большие планы и на будущий альбом, и на его лайв-презентацию, ведь будущий киевский концерт станет самым большим в истории группы. "Я пока не могу сказать, каким будет шоу в конечном итоге, сейчас с несколькими людьми работаем непосредственно над постановкой. Сценография, драматургия — все это придумывается очень тщательно, чтобы этот концерт не остался в памяти, как просто отпевание песен, а было реальное шоу, которое мы потом покажем в нескольких областях Украины ", — говорит Иван Леньо.