Крис Корнер поделился пронзительным видео репетиций акустического тура IAMX – смотреть

По словам музыканта, он думал, что никогда не будет исполнять этот трек вживую. Однако песня Big Man станет частью акустической программы предстоящего тура.

1 мая – Харьков, Харьковская областная филармония

2 мая – Киев, Центр культуры и искусств КПИ им. Игоря Сикорского

3 мая – Одесса, Одесская областная филармония

5 мая – Львов, Театр Леси Украинки

Британский музыкант Крис Корнер, известный под псевдонимом IAMX, поделился с поклонниками закулисьем репетиций новой акустической программы. В частности он выложил лайв песни Big Man из альбома Alive In New Light, вышедшего в 2018 году.

"Репетирую песню, которую, я думал, никогда не буду исполнять вживую. Неважно снято, но по крайней мере вы можете увидеть, как это будет. Люблю вас всех, увидимся уже скоро ", – обратился к фанам музыкант.

Смотреть видео IAMX – Big Man:

Как стало известно ранее, уже этой весной Крис Корнер вернется в Украину. На этот раз – с целым туром в поддержку нового акустического альбома Echo Echo, который будет издан в марте 2020 года. В альбом Echo Echo войдет 11 известных всем песен IAMX вроде Spit It Out и I Come With Knives, переработанных для акустического исполнения.