Крис Корнер проведет несколько концертов и чатов с поклонниками во время карантина

С 1 апреля артист будет выходить в специальные прямые эфиры, чтобы пообщаться с фанатами и компенсировать им отложенные концерты.

Британський музикант Кріс Корнер, відомий під псевдонімом IAMX – один з багатьох світових музикантів, що через пандемію коронавірусу був змушений тимчасово перенести заплановані концерти. Проте артист пообіцяв прихильникам, що вигадає, як заповнити кілька місяців відсутності живих виступів, – і свого слова дотримав. З 1-го квітня Корнер запускає серію акустичних онлайн-концертів та живих спілкувань із фанатами. Доступ до лайв-чатів – безкоштовний, вартість перегляду трансляцій онлайн-концертів – $12.

Аби підтримати у нас усіх активність і натхнення у найближчі місяці, ми вирішили запропонувати спеціальні онлайн-події від IAMX. Ми зможемо знаходитись у безпеці наших власних помешкань, але при цьому отримати все те, що й від живих шоу. Акустичні сесії та спілкування – оберіть щось з цього або просто пірніть у це все.

– IAMX

Нагадаємо, що 13 березня, "у розпал хаосу та невизначеності", Кріс Корнер презентував новий акустичний альбом. Саме із туром на його підтримку артист мав завітати до України цієї весни, проте тепер зустріч відкладається до осені. Квитки – за посиланнями на Concert.ua.

Розклад акустичного туру IAMX в Україні: