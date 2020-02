Куда пойти в феврале: самые интересные события Киева

Последний день зимы обещает быть насыщенным. Поэтому выбирайте - вживую увидеть, как выбирают представителя Украины на Евровидение-2020, отпраздновать 50-летие вместе с легендарными Uriah Heep или первыми услышать новый альбом Kozak System. А еще первое выступление канадцев Bob Moses в Украине, мощные Bring Me The Horizon, долгожданное возвращение "Крихітки" и многое другое в подборке от Афиша 24.

Bob Moses

Когда: 7 февраля, 20:00

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua

Канадский электронный дуэт Bob Moses – это Том Хоуи и Джим Валланс. Ранние сингл-релизы привели к подписанию контракта с лейблом Domino и выходу их дебютного альбома Days Gone By в конце 2015 года. Песня Tearing Me Up с него стала наиболее популярной, даже дважды номинировалась на премию Грэмми – и получила заветную статуэтку. После дуэт выпустил и второй полнометражный альбом – Battle Lines.

В 2019 году Bob Moses посетили большое количество топовых концертных площадок и музыкальных фестивалей от Glastonbury и Coachella до EDC и Lollapalooza. Их нечасто увидишь с сольником в Европе, однако уже 7 февраля канадские электронщики Bob Moses сыграют в Киеве клубный сет.

Uriah Heep

Когда: 7 февраля, 19:00

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец) Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 649 грн, в продаже на Concert.ua

Немного групп доживают до 50-летия, однако Uriah Heep – одна из таких. Группа образовалась только в 1969 году – именно тогда зародился хард-рок, который породил кучу знаковых команд: Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. За эти 50 лет Uriah Heep выпустили 25 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 45 миллионов копий, и сыграли более четырех тысяч концертов в 60 странах. Что бы сегодня ни было актуальным и модным в мире музыки, Uriah Heep остаются чем-то вечным. Их песни Gypsy, Lady In Black, Easy Livin', Stealin' знают миллионы поклонников по всему миру. Поэтому в 2020-м легендарные британцы приедут в Киев, чтобы отпраздновать свое полвека настоящего хэви-металла. Национальный отбор на Евровидение 2020 Когда: с 8 февраля

Где: Дворец культуры КПИ (пр. Победы 37)

Где: Дворец культуры КПИ (пр. Победы 37)

Стоимость билетов: от 320 грн, в продаже на Concert.ua За право представлять страну на Международном песенном конкурсе Евровидение-2020 будут бороться 16 украинских исполнителей: группа [В], KHAYAT, Assol, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинский, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, Krut, Элина Иващенко, GO-A и MOONZOO feat. FMF Sure. Первый полуфинал Национального отбора состоится 8 февраля, второй – 15 февраля. И наконец в финальном отборе 22 февраля среди шести участников выберут того, кто поедет от Украины в Нидерланды. Конечно, посмотреть конкурс можно и по телевидению, однако гораздо интереснее самому стать частью музыкальной истории. Варьете "Рояль" 21+ Когда: с 8 февраля

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 490 грн, в продаже на Concert.ua Варьете "Рояль" 21+ в Caribbean Club Варьете "Рояль" – это новое изысканное, откровенное и зрелищное шоу для взрослых. Зрителям предлагают аналог парижских легендарных кабаре. Шик, стиль, яркие костюмы, оригинальные декорации и обольстительная постановка – изящная сексуальность и легкий эротизм. В театрализованный сюжет перформанса вплетены музыкальные номера и интерактивная коммуникация с гостями. Это живая и откровенная игра с причудливым сюжетом, которая превращается в новое и неповторимое произведение. Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Хореографами-постановщиками шоу стали известные украинские танцовщицы, руководители балета NC-17 Showballet и основатели школы танца Twist Анна Паламарчук и Екатерина Тришина, а также хореограф и солистка балета NC-17 Showballet Светлана Черныш. Фото материалы к проекту подготовил известный арт-ню фотограф Руслан Лобанов. Bring Me The Horizon Когда: 11 февраля, 19:00

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 1599 грн, в продаже на Concert.ua