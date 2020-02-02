Куда пойти в феврале: самые интересные события Киева
Последний день зимы обещает быть насыщенным. Поэтому выбирайте - вживую увидеть, как выбирают представителя Украины на Евровидение-2020, отпраздновать 50-летие вместе с легендарными Uriah Heep или первыми услышать новый альбом Kozak System. А еще первое выступление канадцев Bob Moses в Украине, мощные Bring Me The Horizon, долгожданное возвращение "Крихітки" и многое другое в подборке от Афиша 24.
Bob Moses
Когда: 7 февраля, 20:00
Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)
Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua
Канадский электронный дуэт Bob Moses – это Том Хоуи и Джим Валланс. Ранние сингл-релизы привели к подписанию контракта с лейблом Domino и выходу их дебютного альбома Days Gone By в конце 2015 года. Песня Tearing Me Up с него стала наиболее популярной, даже дважды номинировалась на премию Грэмми – и получила заветную статуэтку. После дуэт выпустил и второй полнометражный альбом – Battle Lines.
В 2019 году Bob Moses посетили большое количество топовых концертных площадок и музыкальных фестивалей от Glastonbury и Coachella до EDC и Lollapalooza. Их нечасто увидишь с сольником в Европе, однако уже 7 февраля канадские электронщики Bob Moses сыграют в Киеве клубный сет.
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Uriah Heep
Когда: 7 февраля, 19:00
Где: МЦКИ (Октябрьский дворец) Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Стоимость билетов: от 649 грн, в продаже на Concert.ua
Немного групп доживают до 50-летия, однако Uriah Heep – одна из таких. Группа образовалась только в 1969 году – именно тогда зародился хард-рок, который породил кучу знаковых команд: Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. За эти 50 лет Uriah Heep выпустили 25 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 45 миллионов копий, и сыграли более четырех тысяч концертов в 60 странах.
Что бы сегодня ни было актуальным и модным в мире музыки, Uriah Heep остаются чем-то вечным. Их песни Gypsy, Lady In Black, Easy Livin', Stealin' знают миллионы поклонников по всему миру. Поэтому в 2020-м легендарные британцы приедут в Киев, чтобы отпраздновать свое полвека настоящего хэви-металла.
Национальный отбор на Евровидение 2020
Когда: с 8 февраля
Где: Дворец культуры КПИ (пр. Победы 37)
Стоимость билетов: от 320 грн, в продаже на Concert.ua
За право представлять страну на Международном песенном конкурсе Евровидение-2020 будут бороться 16 украинских исполнителей: группа [В], KHAYAT, Assol, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинский, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, Krut, Элина Иващенко, GO-A и MOONZOO feat. FMF Sure.
Первый полуфинал Национального отбора состоится 8 февраля, второй – 15 февраля. И наконец в финальном отборе 22 февраля среди шести участников выберут того, кто поедет от Украины в Нидерланды. Конечно, посмотреть конкурс можно и по телевидению, однако гораздо интереснее самому стать частью музыкальной истории.
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Варьете "Рояль" 21+
Когда: с 8 февраля
Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)
Стоимость билетов: от 490 грн, в продаже на Concert.ua
Варьете "Рояль" 21+ в Caribbean Club
Варьете "Рояль" – это новое изысканное, откровенное и зрелищное шоу для взрослых. Зрителям предлагают аналог парижских легендарных кабаре. Шик, стиль, яркие костюмы, оригинальные декорации и обольстительная постановка – изящная сексуальность и легкий эротизм. В театрализованный сюжет перформанса вплетены музыкальные номера и интерактивная коммуникация с гостями. Это живая и откровенная игра с причудливым сюжетом, которая превращается в новое и неповторимое произведение.
Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Хореографами-постановщиками шоу стали известные украинские танцовщицы, руководители балета NC-17 Showballet и основатели школы танца Twist Анна Паламарчук и Екатерина Тришина, а также хореограф и солистка балета NC-17 Showballet Светлана Черныш. Фото материалы к проекту подготовил известный арт-ню фотограф Руслан Лобанов.
Bring Me The Horizon
Когда: 11 февраля, 19:00
Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)
Стоимость билетов: от 1599 грн, в продаже на Concert.ua
Британцы ВМТН окончательно вернулись из творческого отпуска. 11 февраля на сцене Stereo Plaza рок-группа сыграет полуторачасовое шоу в поддержку своего свежего релиза – альбома amo (2019). Новый LP группы следует направлении, которое BМTH задали себе в предыдущем That's the Spirit. В amo музыканты разбавили тяжелые гитары индустриальным электронным битом, трансовыми синтезаторами и даже эмбиент-пассажами.
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ПРОЛЮБОВЬ
Когда: 14 февраля, 19:00
Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)
Стоимость билетов: от 450 грн, в продаже на Concert.ua
Большой праздничный концерт ко Дню влюбленных, участники – самые лирические украинские группы Друга Ріка, Скрябин и LETAY.
Друга Ріка уже давно снискали славу главных рок-романтиков. Под их песни "Вже не сам" и "Так мало тут тебе" многие переживал влюбленность, а под "Три хвилини" встречались и расстались навсегда. Скрябин – рок-группа, для которой любовь – это чувство к музыке, к Родине и к родным. А еще Скрябин – это наша общая любовь к Кузьме. Сейчас песни Андрея Кузьменко в составе группы выполняет Yurcash. LETAY – тот самый парень, который покорил зрителей Нацотбора "Евровидение-2019" экспериментальным театрализованным номером и романтическим песенным исполнением "Мила моя".
Крихітка
Когда: 14 февраля, 19:00
Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)
Стоимость билетов: от 600 грн, в продаже на Concert.ua
Первый большой концерт группы за последние три года. За это время соскучились и поклонники, и сами музыканты. В жизни участников "Крихітки" за эти три года произошло немало изменений и событий. И они охотно поделятся с вами новыми впечатлениями и опытом – не исключено, что и новыми песнями.
Группа была основана в 2007 году после распада коллектива "Крихітка Цахес". В 2009 году "Крихітка" подарила поклонникам альбом "Рецепт" – грандиозный прорыв в украинской женской лирике. А последний раз коллектив поразил аудиторию треком "Без імені", посвященным волонтерам.
Mgzavrebi
Когда: 16 февраля, 19:00
Где: ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)
Стоимость билетов: от 690 грн, в продаже на Concert.ua
В Киеве Mgzavrebi презентуют свой новый альбом GEO. "Так получилось, что с нашего первого альбома прошло 10 лет. Хотелось выпустить этот альбом как первый, с чистого листа, чтобы он не стал продолжением других наших работ. Нам хотелось начать что-то новое, написать новую главу", – говорит о нем фронтмен группы Гиги Дедаламазишвили.
За годы работы Mgzavrebi создали собственный легко узнаваемый музыкальный стиль. Каждый их концерт – это танцы, объятия и слезы, это дыхание Грузии, которую мы так любим, это искренность и честность в каждом слове и звуке.
Гарик Кричевский
Когда: 23 февраля, 19:00
Где: Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103)
Стоимость билетов: от 150 грн, в продаже на Concert.ua
Заслуженный артист Украины, отечественный шансонье и просто харизматичный исполнитель – легендарный Гарик Кричевский в Киеве. На концерте под названием "Любимые песни. Live 2020" певец исполнит самые любимые песни за свою многолетнюю карьеру.
Тексты лирического героя Гарика Кричевского понятны и близки всем. Он будто парень из нашего родного двора – влюбленный в жизнь, романтический и несколько авантюрный юноша. Гарику Кричевскому всегда есть, чем поделиться со слушателями: душевное тепло, философское отношение к жизненным неурядицам, многочисленные приключения.
DREZDEN
Когда: 28 февраля, 19:00
Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)
Стоимость билетов: от 499 грн, в продаже на Concert.ua
Это сольный проект культового белорусского артиста Сергея Михалка, в котором он открывает для поклонников еще одну сторону своего творчества. Название Drezden происходит от немецкого города, где родился Сергей. И первый в истории проекту концерт состоялся в этом году во Львове в день рождения Михалка – 19 января.
Вместе с Сергея Михалком в лайвах принимают участие его сын Павел за клавишными, бас-гитарист Алесь-Франтишек Мішкевич, гитарист Павел Величко и барабанщик Денис Шуров. Играть музыканты песни с обоих релизов группы: одноименного дебютного альбома "Drezden" (2018) и "Эдельвейс" (2019).
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HammerFall
Когда: 29 февраля 20:00
Где: ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)
Стоимость билетов: от 850 грн, в продаже на Concert.ua
В последний день зимы в клубе Atlas состоится громкий концерт легендарной метал-группы HammerFall. Легендарная шведская команда привезет новый альбом Dominion. 11-й по счету полноформатный релиз группы уже получил самые высокие оценки в различных странах мира. В Швеции, Германии и Швейцарии пластинка попала в пятерку в национальных топ-чартах.
Основная тема творчества команды – искусство войны. На концерте выдающиеся шведы исполнят самые громкие хиты за всю историю группы. Поэтому приходите за фирменным драйвом, мощной энергетикой и сильным вокалом Иоакима Канса.
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Kozak System – Закохані злодії
Когда: 29 февраля 19:00
Где: МЦКИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua
29 февраля на крупнейшем своем концерте в карьере – в Октябрьском дворце Kozak System презентуют свой пятый студийный альбом "Закохані злодії". "Я пока не могу сказать, каким будет шоу в конечном итоге, сейчас с несколькими людьми работаем непосредственно над постановкой. Сценография, драматургия – все это придумывается очень тщательно, чтобы этот концерт не остался в памяти, как просто отпевание песен, а было реальное шоу, которое мы потом покажем в нескольких областях Украины", – рассказывает о предстоящей презентации фронтмен Иван Леньо. Приходите чтобы поддержать любимую украинскую рок-группа и первыми услышать новые песни.