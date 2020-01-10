Куда пойти в январе: самые интересные события Киева

Мощный метал от Five Finger Death Punch, новое видение классики от Театра на Подоле, волшебный баритон Джейкоба Бэнкса и джаз с бразильским колоритом — все это ждет киевлян в январе.

Новогодние праздники завершились, однако унывать в январском Киеве точно не придется. Рок-концерт, театр, выставка, джаз, соул и творчество Высоцкого — 24 канал подготовил для вас подборку самых интересных событий января.

Five Finger Death Punch

Когда: 14 января

Где: Дворец спорта, пл. Спортивная, 1

Стоимость: от 1190 грн

Культовые гиганты метала открывают мощным шоу в киевском Дворце спорта свой зимний европейский тур. Five Finger Death Punch — самая актуальная группа в своем жанре, количество прослушиваний песен которой превышает отметку в три миллиарда.

Недавно FFDP выпустили новую мощную песню, а уже 28 февраля выйдет их новый альбом. Поэтому в Украине рокеры исполнят не только свои самые известные хиты, но и представят новые треки, которые ранее никто не слышал.

Билеты на Five Finger Death Punch в Киеве доступны онлайн на Concert.ua.

Шинель

Когда: 16-17, 31 января

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20

Стоимость: 300 грн

Премьера спектакля по одноименной повести Николая Гоголя. Классическая история о маленьком чиновнике Акакие Акакиевиче Башмачкине в новом прочтении от киевского Театра на Подоле. Спектакль проходит в малом зале театра, поэтому камерность и вовлеченность в действие каждого зрителя гарантированы. Язык спектакля — украинский.

Новым элементом в знакомом сюжете стало решение озвучить мысли чиновника и оживить шинель, превратив ее в женщину. Хотя шинель в исполнении актрисы Юлии Шевченко и не разговаривает, однако она является одним из главных героев действа, держит за руку главного героя — и зритель видит, как Башмачкин, в потрясающем исполнении актера Романа Халаимова, смотрит на нее влюбленными глазами человека, у которого сбылась его заветная мечта.

Параска Плитка-Горицвет. Продоление гравитации

Когда: до 19 января

Где: Мистецький арсенал, ул. Лаврская, 10-12

Стоимость: от 40 грн (детям до 12 лет — бесплатно)

Параска Плитка-Горицвет — гуцульская художница, фольклористка, етнографка, философиня и фотографиня. Ее жизнь была нелегкой и полной испытаний: 10 лет советских лагерей за помощь УПА, после — уединенная жизнь в карпатском селе Криворивня.

Выставка "Преодоление гравитации" — это не только презентация жизненных творческих достижений женщины, ставшей одним из культурных символов всей Гуцульщины. Это микрокосм, существующий на грани правды и вымысла, путешествие по миру духовных образов, сказочных текстов, этнографических записей, вымышленных ландшафтов и документальных фотографий.

Jacob Banks

Когда: 22 января

Где: ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Стоимость: от 890 грн

Британский певец Джейкоб Бэнкс выступит в Украине впервые. В киевском клубе ATLAS артист презентует дебютный альбом Village. К своему первому музыкальному наследию Бэнкс шел целых шесть лет. В его песнях переплелись классические джазовые и блюзовые стандарты, фанк и хип-хоп — все то, что слушал в течение жизни сам Джейкоб.

Но самое главное в творчестве британца — это его искренность и голос. Однажды услышав мощный и густой баритон Джейкоба Бэнкса вы больше никогда не перепутаете его ни с чем другим. И его концерт — прекрасная возможность это проверить.

Билеты на Jacob Banks в Киеве доступны онлайн на Concert.ua.

Алексей Горбунов. Высоцкий

Когда: 25 января

Где: Caribbean club, ул. С. Петлюри, 4

Стоимость: от 590 грн

25 января — день рождения Владимира Высоцкого, который был не только культовым актером и бардом, но и голосом целого поколения. Он стал «своим», близким для многих, в его текстах — жизнь, искренность и правда, которая всегда проста.

Камерный концерт Алексея Горбунова и группы "Грусть Пилота" — это своего рода дань памяти Высоцкого. "Высоцкий — это как первая сигарета, первая пластинка The Rolling Stones или The Beatles. Первое — и то, что запомнится на всю жизнь ", — утверждает Горбунов.

Билеты на Алексей Горбунов. Высоцкий в Киеве доступны онлайн на Concert.ua.

Jazz Kolo — Alegria

Когда: 25 января

Где: Caribbean club, ул. С. Петлюри, 4

Стоимость: от 300 грн

Международный джазовый проект Jazz Kolo состоится уже в тринадцатый раз. Участие в концерте примут известные музыканты из Дании, Испании и Украины: Лео Минакс (вокал, гитара), Стин Расмуссен (клавишные), Йонас Йохансен (барабаны). Основатель и четвертый участник проекта Jazz Kolo — украинский джазовый композитор Игорь Закус.

Вас ждет музыкально-вокальное выступление опытного джазового квартета с горячим бразильским и прохладным скандинавским колоритом. В камерной атмосфере Caribbean club вы сможете в полной мере насладиться музыкой и услышать, как переплетаются три разные культуры.

Билеты на Jazz Kolo — Alegria в Caribbean club доступны онлайн на Concert.ua.