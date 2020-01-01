Куда пойти с ребёнком в новогодние праздники в Киеве

Новый год и Рождество — едва ли не самые любимые детские праздники. Ведь именно сейчас случаются настоящие чудеса и воплощаются самые заветные детские мечты. Поэтому перед многими родителями стоит непростая задача: как развлечь ребенка на новогодние праздники. Мы собрали для вас самые интересные праздничные события Киева, которые понравятся не только малышам, но и их родителям.

Резиденция Деда Мороза

28 декабря — 12 января, ВДНХ

Уже традиционно на территории ВДНХ работает Резиденция Деда Мороза. Участие в этой интерактивной шоу-сказке с волшебными героями, потрясающими декорациями и увлекательной программой могут принять дети любого возраста.

Развлекать всех будут эльфы — преданные друзья Деда Мороза. Они помогут каждому ребенку пройти интересные мини-квесты и написать письмо с пожеланиями, если малыш еще не успел сделать это дома.

Но самая важная и захватывающая часть — встреча с хозяином резиденциии Дедом Морозом. Наконец-то взрослым не придется придумывать сказки о "подарке от зайчика", ведь каждый малыш сможет посидеть у дедушки на коленках, расспросить его о жизни в волшебной стране и загадать желание. А еще — получит сказочное фото на память и сладкий новогодний подарок из Резиденции Деда Мороза.

Стоимость билетов: от 220 грн ( подарок каждому гостю входит в стоимость билета; дети до 4-х лет включительно могут заходить по одному билету с сопровождающим их взрослым).

Купить билеты в Резиденцию Деда Мороза можно на сайте Concert.ua.

Путешествие по Зазеркалью

27 декабря — 12 января, Национальный цирк Украины

Каждый ребенок с нетерпением ждет настоящего новогоднего чуда, а цирк — это место, где чудеса возможны круглый год! Грандиозное новогоднее шоу для детей "Путешествие по Зазеркалью" — это подарок от Национального цирка Украины не только детям, но и их родителям. Ведь в основе праздничной программы — история, с которой связано детство многих поколений, — сказочное путешествие Алисы по волшебному Зазеркалью.

Гостей цирка ждут забавные и остроумные персонажи из сказки Льюиса Кэрролла, которую любят миллионы мальчиков и девочек во всем мире. Участие в шоу-программе примут профессиональные гимнасты, акробаты и веселые клоуны.

Стоимость билетов: от 100 грн.

Купить билеты на сказочное новогоднее шоу "Путешествие по Зазеркалью" можно на сайте Concert.ua.

Ледовый каток

Не смотря на то, что зима в этом году выдалась аномально теплой, сезонные ледовые катки в Киеве уже работают. Это зимнее развлечение обожают дети любого возраста. Покружиться на льду можно как на открытом воздухе, так и на закрытых ледовых катках. И не беспокойтесь, если у ребенка нет собственных коньков — их можно арендовать на месте.

Традиционно самые большие катки под открытым небом работают на Контрактовой и Михайловской площадях, на ВДНХ (просп. Академика Глушкова, 1) и на территории кондитерской фабрики (просп. Науки, 1). Стоимость катания и аренды коньков тут составит около 100-150 грн. Все эти катки оборудованы светомузыкой и находятся рядом с новогодними ярмарками и фудкортаим, так что будьте готовы провести тут целый день. Закрытые же катки есть во многих больших торгово-развлекательных центрах.

Можно покататься на коньках в Киеве и бесплатно — в парке Шевченко и рядом с Офисом президента. Однако со своими коньками сюда приходить нельзя. Зато их можно взять напрокат под залог документов, удостоверяющих личность, или денег (200 грн).

Мюзикл "Тайны новогодних игрушек"

28 декабря — 6 января, Дворец "Украина"

Настройтесь на новогодние праздники и отведите своих детей в гости к их любимым героям сказок и мультфильмов. Музыкальное представление "Тайны новогодних игрушек" подарит детям праздничное настроение и сказочные приключения.

Атмосферу новогодних праздников на сцене создаст театр танца "Форсайт" под руководством известного хореографа-постановщика Александра Лещенко. Талантливые актеры в роли сказочных героев развлекут акробатическими и танцевальными номерами и расскажут о приключениях и тайнах новогодних игрушек.

Кроме того, перед самим представлением в фойе Дворца "Украина" детей будут развлекать аниматоры. К тому же вы сможете пополнить семейные фотоархивы новыми воспоминаниями, сделав снимок в одной из тематических фотозон.

Стоимость билетов: от 50 грн.

Купить билеты на мюзикл "Тайны новогодних игрушек" можно на сайте Concert.ua.

Winterra. Легенда сказочного края

12 декабря — 12 января, концерт-холл ВДНХ

По легенде, существует сказочный мир Winterra. Тут всюду царит Мороз, а птицы и звери живут в мире и благополучии. А еще — исполняются самые сокровенные желания и мечты, стоит только открыть свое сердце настоящему чуду и поверить во взмах волшебной палочки!

Новое фантастическое зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края" — это именно то, что нужно для семейных празднований. Вы всей семьей окажетесь в настоящей сказке с невероятными спецэффектами и зрелищными декорациями от создателей "Стражей мечты" и "Дома таинственных приключений". Сумасшедшие акробаты и драйвовые танцоры закружат вас в праздничном вихре. Так что это действительно представление, которое стоит посмотреть всей семьёй.

Режиссеры-постановщики шоу — Константин Томильченко и Александр Братковский; музыкальное сопровождение — Юрко Юрченко (Yurcash).

Стоимость билетов: от 250 грн. Дети до 5-ти лет в сопровождении взрослых могут посмотреть шоу бесплатно (без предоставления отдельного места).

Купить билеты на "Winterra. Легенда сказочного края" можно на сайте Concert.ua.

Disney On Ice. Холодное сердце

3-6 января, Дворец спорта

Впервые в Украине представят официальное ледовое шоу Disney On Ice по мотивам популярного мультика "Холодное сердце". Это шоу уже полюбили маленькие зрители более 75-ти стран мира. Его постановщики — титулованные сценаристы и звезды хореографии. А грандиозные декорации и впечатляющие спецэффекты создавала одна из известных американских студий.

Вместе с принцессой Анной дети отправятся на поиски ее сестры Эльзы. Помогут им в этом охотник Кристоф, его олень и снеговик Олаф. Кроме того малыши встретят своих любимых героев других мультиков — Микки Мауса, Дональда Дака, Гуффи, персонажей "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Король лев" и волшебных принцесс. Так что не упустите возможность подарить ребенку настоящий сказочный мир Disney.

Стоимость билетов: от 399 грн. Дети до 3-х лет в сопровождении взрослых могут посмотреть шоу бесплатно (без предоставления отдельного места).

Купить билеты в волшебный мир Disney можно на сайте Concert.ua.

Новогодние и рождественские ярмарки

Главная новогодняя ярмарка страны находится в самом центре города — рядом с Софийским собором. Благодаря тематическим праздничным декорациям вы всей семьей будете путешествовать по волшебным королевствам из сказки о Щелкунчике, а малыши даже смогут прокатиться на волшебном экспрессе. 7-го января возле Софии также пройдет рождественское шествие звездочетов и будет праздничный концерт.

Тематикой традиционной ярмарки на Контрактовой площади стала опошнянская керамика, так что весь зимний городок в этом году украшен в этностиле. Тут вашу семью ожидают как традиционные празднования, так и современные развлечения. Так, 14 января на Святого Василия здесь будут щедровать и выступят фольклорные коллективы.

До весны будет работать большая праздничная локация "Зимняя страна" на ВДНХ. Это прекрасное место для семейного праздника, ведь развлечение по душе найдется для каждого. Кроме катка и фудкортков на ВДНХ вырос сказочный зимний городок с мастерскими. Тут вы сможете собственными руками сделать новогоднее украшение или наведаться в гости к эльфу-волшебнику и отправить письмо настоящей рождественской почтой.