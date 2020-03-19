Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве

"Крестная мать панк-рока" приедет в Украину вместе со своим неизменным музыкальным партнером со времен возвращения на сцену – бас-гитаристом Тони Шанаханом.

Когда: 29 августа 2020 года

Где: Национальный академический драматический театр им. И. Франко (пл. Ивана Франко, 3)

Стоимость билетов: от 590 грн, в продаже на Concert.ua

Американская певица и поэтесса, "крестная мать панк-рока" Патти Смит приедет в Украину. Вместе с басистом Тони Шанаханом она устроит в Киеве "Вечер разговоров и музыки". В программе – самые известные песни и, конечно, стихи и куча потрясающих историй из жизни Патти Смит. И поверьте, ей точно есть, о чем рассказать.

Патти Смит – американская певица, поэтесса и композитор. Ее юность пришлась на 60-е – именно эти непростые времена сформировали из нее прежде всего творческую персону, которую интересовали практически все виды искусства – литература, живопись, театр, музыка. Впоследствии Патти стала органической частью бунтарской и нон-конформистской богемы того времени – к слову, она дружила с лидерами битников Алексом Гинзбергом и Уильямом Барроузом. Лишь вопросом времени был момент, когда ее тексты перестали быть просто текстами – первый музыкальный альбом Патти 1975 года занимает ведущее место среди 500-и величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Слушать Patti Smith – Gloria:

Когда панк стал коммерческим, принципиальная Патти Смит потеряла к нему интерес и сделала перерыв на целых 16 лет. Она вернулась на музыкальную сцену только после того, как в течение короткого времени ушли из жизни многие ее близких – музыка стала для нее в определенном смысле утешением. В конце в 2007 году ее имя было включено в Зал славы рок-н-ролла.