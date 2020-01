Лидер Behemoth рассказал, как стал сатанистом

Фронтмен легендарной польской блэк-метал группы познакомился с идеями оккультизма благодаря тяжелой музыке и любимым исполнителям.

Вокалист Behemoth Адам "Нергал" Дарский стал героем документальной короткометражки "Сатанисты Варшавы" издания Loudwire. Музыкант, чей релиз The Satanist был признан лучшим "металлическим" альбомом десятилетия, рассказал о своей борьбе с раком, отношении к польскому правительству, а также — об увлечении сатанизмом. По словам Нергала, к темной эстетике его подтолкнули любимые группы.

"Я просто читал интервью с другими музыкантами, потому что все началось с моей страсти к музыке, конечно — не с увлечения философией. Затем я черпал знания в разных источниках, но все началось с музыки, с мятежного характера экстремального и тяжелого метала в целом, для которого сатана является одним из самых сильных архетипов", — признается фронтмен Behemoth.

Как и любой польский подросток, Нергал воспитывался в традициях католицизма, хоть и не особо строгих. "Польский католицизм очень поверхностен. Он основан на традиционных аспектах, а не на глубоком духовном опыте. Не думаю, что принадлежу всему этому, так что выбрал другую сторону", — поясняет музыкант. Однако отмечает — вся его жизненная философия отнюдь не сводится к перевернутому кресту. Так, после победы над лейкемией Нергал стал активно заниматься йогой — как физически, так и духовно.

Последний студийный альбом Behemoth — I Loved You at Your Darkest вышел в конце 2018-го года, так что сейчас группа находится в мировом туре в его поддержку. Каждое шоу Behemoth — это не просто концерт, а целое масштабное театральное действо с декорациями и спецэффектами. В Киеве легендарная блэк-металл группа Behemoth выступит 12 мая 2020 года в клубе Stereo Plaza.

Билеты на Behemoth в Киеве вы можете купить на Concert.ua.