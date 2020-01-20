Лучший D'n'B продюсер Mefjus выступит на Atlas Weekend

DJ из Австрии известен также своим тесным сотрудничеством с лейблом Noisia — Vision Recordings.

Когда: 8-12 июля

Где: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость билетов: от 2900 грн, в продаже на Concert.ua

К лайнапу Atlas Weekend добавилось еще одно новое имя. Австрийский DJ и драм-н-бейс продюсер Mefjus сыграет совместный сет с Maksim MC. Мартин Щобер (настоящее имя Mefjus) является одним из ведущих мировых d`n`b артистов. Его уважают за смелость и полный отказ от границ в создании музыки.

Еще до выхода дебютного альбома Mefjus получил звание лучшего нового продюсера по версии профильной премии Drum&Bass Arena Awards. Впоследствии оба его альбомы — Emulation (2014) и Manifest (2018) — получили звание лучших альбомов жанра, а сам Mefjus из категории лучших среди новичков перешел в категорию лучших среди всех мировых драм-н-бейс продюсеров.

Так что это существенное усиление электронной сцены фестиваля — ранее Atlas Weekend анонсировал возвращение австралийской драм-н-бейс группы Pendulum. В Киеве они в этом году сыграют DJ-сет.

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них — Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.