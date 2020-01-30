Февраль на ВДНГ: уикенды наливок, вареников и сала, Кураж и "Магия кино"

"Зимняя страна на ВДНГ" работает до 1 марта и каждые выходные будет устраивать тематические праздники.

Праздники продолжаются – на ВДНГ позаботились, чтобы вы не скучали и не сидели дома до весны. Каждую субботу и воскресенье на территории комплекса будут проходить тематические праздники с насыщенной развлекательной программой. Среди них – три гастрономические уикенды: сала, наливок и вареников, а также особый праздник ко Дню всех влюбленных. Кроме того, "Зимняя Страна на ВДНГ" принимает гостей ежедневно на локациях проекта - катке, тюбинговой горках, в "Замке ледяных скульптур", на выставке костюмов "Магия кино", в контактном зоопарке и в тропической ферме живых бабочек.

Уикенд наливок

Когда: 1-2 февраля

Стоимость билетов: бесплатно

Уикенд наливок на ВДНГ

В этот уикенд на ВДНГ будут угощать самыми популярными украинскими напитками с разнообразными вкусами и ароматами. Хреновуху, вишневку, облипиховку и еще десятки вариаций наливок дополнят пунши, глинтвейны, гроги и другие авторские напитки. А самые смелые смогут принять участие в конкурсе и побороться за звание "Госпожа Пьяная Вишня" и "Господин Спотыкайло".

Кроме того, каждый час вас будут развлекать импровизационными скетчами герои "Деревни дураков". Все же помнят веселые каламбуры про мужика, бабу и моряка?

Выставка костюмов "Магия кино"

Когда: до 13 февраля

Стоимость билетов: от 90 грн, в продаже на Concert.ua

Выставка костюмов "Магия кино" на ВДНГ

Хотите всей семьей попасть в сказочный закадрового мира кино? FILM.UA Group представляет совершенно новый для Украины масштабный проект – выставку костюмов "Магия кино". На ней вы увидите уникальные вещи, которые создавались специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Среди экспонатов – костюмы со съемок исторического экшена "Захар Беркут", лав-стори "Преданная", сериала "Крепостная", спектакля "Похищенная Принцесса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда сказочного края".

Выставка проходит в Концерт-холле ВДНХ (павильон 9) с 12:00 до 20:00. Для детей до 3-х лет вход в сопровождении родителей – бесплатно.

Уикенд вареников

Когда: 8-9 февраля

Стоимость билетов: бесплатно

Уикенд вареников на ВДНГ

Самое известное украинское блюдо – вареники – можно будет попробовать с любой начинкой: сладкие – с творогом, вишней, черникой, соленые – с ливером, мясом, картофелем, капустой, приправленные салом, жареной луком или сметаной. А еще в программе выступления народных коллективов, вареничная лотерея "Эники Беники ели вареники", гастрономические фэшн-показы, "Вареничная" дискотека и соревнования на скоростное поедание главного блюда выходных – "Ловкие челюсти".

А помните фантастическую способность Пацюка из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" есть вареники без рук? У вас также будет возможность попробовать заставить вареники левитировать – в тематической фотозоне, где вы всей семьей сможете сделать снимки на память в лучших традициях известного романа Николая Гоголя.

Уикенд любви

Когда: 14-16 февраля

Стоимость билетов: бесплатно

Уикенд любви на ВДНГ

В эти дни гостей ждет романтическое катание на катке, сияющем сотнями огоньков, горячий и ароматный глинтвейн, катание на качелях и аттракционах и еще много развлечений. А еще праздничный сюрприз – свадьба героев "Зимней страны" – снеговиков Няши и Добряка. Это продолжение романтической истории, которая началась в новогоднюю ночь, когда влюбленный Добряк сделал предложение своей возлюбленной прямо со сцены ВДНГ.

А 14 февраля в сам День влюбленных все желающие могут стать участниками установления рекорда Украины – массового поцелуя. Для этого необходимо лишь заполните специальную форму – по ссылке.

Кураж Basic

Когда: 15-16 февраля

Стоимость билетов: 150 грн, в продаже на Concert.ua

Кураж Базар на ВДНХ

Кураж Базар изменил формат и теперь не будет привязываться к тематике. Однако развлечения, активности, любимая еда и все, к чему вы привыкли, остается. А еще – дневные вечеринки, которых так всем не хватает. Особое внимание организаторы теперь будут уделять развитию барахолки, но благотворительность остается главной целью мероприятия. Поэтому приходите, чтобы хорошо провести время, приобрести новые вещи и сделать доброе дело.

Уикенд сала

Когда: 22-23 февраля

Стоимость билетов: бесплатно

Уикенд сала на ВДНГ

Не забыли и о самом известном украинском продукт – сале. Его можно будет попробовать, а можно будет и купить домой на праздничной ярмарке. Свежее, соленое, подкопченное, жареное, даже в шоколаде – все это можно будет найти в эти дни на территории. К тому же гостей ждут конкурсы и праздничный концерт, а также необычный аттракцион, который способен "измерить" национальную силу – "Саломер".