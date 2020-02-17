Machine Head выпустили новую антиромантичную песню

Трек Circle the Drain был написан в не самые лучшие времена в жизни фронтмена Робба Флинна – из группы ушли двое музыкантов, близкие друзья расставались. Поэтому эта композиция стала своеобразным протестом против Дня Влюбленных.

Когда: 20 мая 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

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Мощная рок-группа Machine Head поделилась с поклонниками новой песней. Трек Circle the Drain вышел 14 февраля, именно в День святого Валентина. Однако, по словам гитариста и вокалиста Робба Флинна, эта песня наоборот вполне антиромантичная.

"Вдохновением для этой песни стал мой старый знакомый, вернувшийся из Афганистана, только чтобы его отношения с девушкой окончательно испортились. У нас был разговор на День святого Валентина, и он сказал: "Мы просто кружили в канализацию". Эта фраза меня поразила настолько, что я включил ее в песню, над которой работал ", – рассказывает Флинн.

Слушать Machine Head – Circle the Drain:

По словам лидера Machine Head, эта история была странной параллелью с его собственной жизнью. Из группы ушли двое участников, несколько близких друзей проходили через развод. "Это был сезон распада. И все друзья участвовали в этом, выбирая определенную сторону, не приглашая других людей на какие-то события, осуществляя социальное и эмоциональное давление – все эти типичные вещи, которые случаются, когда портятся отношения ", – говорит Робб Флинн.

Именно эти все истории стали фундаментом текста песни Circle The Drain. "Это печальная песня о плохих отношениях, но также это и принятие того, что все закончилось, и надо двигаться дальше", – утверждает музыкант.

Как известно, большую часть 2020-го года Machine Head планируют провести в туре в честь 25-летия их дебютного альбома Burn My Eyes. В прошлом году ради этого к группе вернулись барабанщик Крис Контос и гитарист Логан Мадер, которые были в оригинальном составе во время записи первого релиза. В Киеве впервые услышать вживую оригинальный состав Machine Head и отпраздновать вместе с легендарной группой его 25-летие вы сможете уже 20 мая 2020 в StereoPlaza.