Марта Адамчук рассказала о разборках в "Женском Квартале"

Певица поделилась закулисными историями из жизни женского юмористического шоу.

Украинская певица и участница "Женского Квартала" Марта Адамчук рассказала об отношениях в обновленном составе коллектива. По словам звезды, разборки между девушками происходят только по сценарию, а вот прямых конфликтов не бывает.

"Нам никто не верит, что у нас очень прикольные отношения! Нам очень весело вместе в процессе подготовки, мы реально друг другом восхищаемся. Я понимаю, это звучит как просто слова, но так и есть — у нас действительно нет конфликтов, есть выяснение каких-то моментов, разбор текста — не полетов, а текстов: кто что поет. Мы уже знаем, у кого лучше получится, знают наши режиссеры, кому какую песню даты. Мы тембрально уже разобрались с вокалистками, понимаем, кто где, актрисы — между собой. Конкуренция если и есть, то очень здоровая ", — поделилась Марта Адамчук с изданием Знай.ua.



Марта Адамчук и Вера Кекелия, Instagram

Кроме того, одна из близких подруг Марты певица Вера Кекелия также является участницей "Женского Квартала". "С одной стороны — мы друг друга дополняем, с другой — мы очень-очень похожи. Был случай на передаче юмористической, когда в начале нас спрашивали: "Чего ждете от передачи, как относитесь к победе?" И мы друг друга не слышали, точнее — меня не слышала Вера, а я уже слышала ее ответ. Я ей говорю: "Ты не поверишь! Мы дали идентичные ответы", — рассказала Адамчук.

Увидеть самый дружный девичий коллектив "Женского квартала" в большом концертном юмористическом и музыкальном шоу вы сможете 12 апреля 2020 в Дворце Украина. Билеты на "Женский Квартал" в Киеве можно купить на сайте Concert.ua.