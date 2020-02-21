Где праздновать Масленицу в Киеве: все события и локации

Традиционно перед Великим постом в Украине будут праздновать Масленицу - с 24 февраля до 1 марта. Если вы до сих пор не определились, куда именно пойти праздновать, Афиша 24 подскажет вам, где в Киеве самые вкусные блины и самые громкие народные гуляния.

Встречать весну Масленицей (или Колодием, как еще называют этот праздник) – древняя славянская традиция, корни которой уходят в дохристианские времена. Правда, сейчас почти все сакральные ритуалы почни потеряли значение, а главное, за что мы все любим этот праздник – это вкусные блины.

В этом году Масленица продлится с 24 февраля по 1 марта – сразу после начнется Великий пост. Хорошо отпраздновать Масленицу, кстати, издавна считается хорошей приметой – значит, год будет сытым и урожайным. А еще в этот праздник нельзя сидеть дома – это не просто дурной тон, но и нарушение древних традиций празднования. Поэтому собирайтесь всей семьей и вместе с друзьями и близкими присоединяйтесь к масштабным народным гуляниям, которых в Киеве в этом году будет достаточно.

Перечень событий на Масленицу в Киеве

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово"

Когда: 29 февраля – 1 марта, с 13:00

Где: ул. Академика Тронько

Стоимость: от 15 грн, дети до 7 лет – бесплатно

Праздничная афиша Масленицы в Музее Пирогово

Древний украинский праздник "Масленица. Колодий" здесь празднуют уже более 20 лет. С 13 часов на сельских улицах музея начнутся праздничные действа: со Слобожанщины в поле с Корявым дедом будут двигаться участники и гости праздника, на улице Надднепрянского села женщины будут развлекаться песнями и вязать молодежи колодки. На сцене фольклорные коллективы Черкасской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой покажут сохраненные и восстановленные старинные обряды на Запусты, как еще называли этот праздник.

В течение дня молодежь и все желающие примут участие в народных забавах "Перетягивание каната", "Сбивание с колоды", мужчины будут меряться силой и так далее. Проведут и мастер-класс по народному танцу и много интересных конкурсов. И конечно, в конце праздника, после 16 часов, загорится символ зимы "Корявый дед" и, через очищение огнем, подготовит всех к весне.

Зажигательная Масленица на ВДНГ

Когда: 29 февраля – 1 марта, с 12:00

Где: ВДНХ (пр. Академика Глушкова, 1)

Стоимость билетов: бесплатно

На этих выходных на ВДНГ вы сможете попробовать блинчики с любой начинкой

До Масляної ВДНГ прикрасять снопами сіна, солом'яними фігурами тварин і різнокольоровими стрічками. У самому центрі головної площі встановлять п'ятиметрове опудало – символ Зими, що йде. Для найменших гостей обладнують лабіринт із соломи, а для гостей старшого віку – зону українських забав. І звичайно, можна скуштувати найсмачніші млинці з різноманітними начинками

А ще тут можна буде послухати популярних українських артистів. Гостями музичного свята стануть Артур Боссо, GROSU, Олег Кензов, Оля Цибульська, Гайтана, Павло Зібров, групи AVIATOR та ТІК. Початок концертів о 16:00. В інший час на сцені ВДНГ виступатимуть фольклорні колективи, етно-рок гурт DrymbaDaDzyga. Завершенням свята увечері 1 березня стане вогняне шоу та урочисте спалення опудала зими.

Дізнайтесь більше! Запальна Масляна на ВДНГ: безкоштовний концерт, народні забави та млинці

Парк Київська Русь

Коли: 29 лютого – 1 березня, з 13:30

Де: Обухівський район, Київська область, с. Копачів

Вартість квитків: від 80 грн

У Києвській Русі вже готові зустрічати гостей для святкування Масниці

У Древньому Києві Масляну масштабно святкуватимуть за стародавніми традиціями та обрядами. Тут проходитиме яскрава програма із спецефектами та вогняним шоу (в суботу), катанням на конях, в санях чи каретах, карколомними кінно-трюковими шоу, різноманітними іграми та конкурсами. Для кожного – млинці з найрізноманітнішими начинками, слов’янські настоянки та різноманітні ласощі досхочу. А найголовніше – саме тут спалюватимуть найбільше в Україні опудало.

Розпочнеться дійство із зустрічі князя, видовищних кінних виступів та розважальної театральної програми. Після чого гості стануть учасниками масляничного вертепу давньословянською мовою та святкових частувань від князя. Далі на них чекатиме ритуал "Колодій", подарунки на масляничних стовпах, хороводи та конкурси, стрільба з требушета вогняними ядрами, спалювання опудала і вогняне шоу. І все це – в унікальній атмосфері Древнього Києва.

Козацький Колодій у Мамаєвій Слободі

Коли: 29 лютого – 1 березня, з 12:00

Де: вул. Михайла Донця, 2

Вартість квитків: від 100 грн

Головною святковою стравою на Колодія у Мамаєвій Слободі стануть вареники із сиром

У Мамаєвій Слободі вирішили відновити давні українські традиції Колодія та відмовитись від "російських" млинців та спалення опудала "зими". А головною стравою саме українського Колодія були вареники з сиром та сметаною. Не просто так же ж у народі побутувало прислів‘я "Чекайте вареники, прийде і на вас Масниця"!

Тож тут буде дуже багато вареників із сиром, сирників, налисників з сиром , сирних бабок, печених у печі яблук з сиром та медом, різні пундики й хмільні наливки – вишняк, слив’янка, дулівка, медовуха, гарячий з прянощами мусулєс (наш козацький аналог глінтвейну), гурти жартівливих дівчат, троїсті музики та козаки верхи на конях й запряжених кіньми возі, допоможуть вам усією родиною поринути у самобутню атмосферу козацької Наддніпрянщини.

Парк Феофанія

Коли: 29 лютого – 1 березня, з 13:00

Де: вул. Академіка Лебедєва, 32

Вартість квитків: 30 грн

Святкування у Феофанії розпочнуться о 13-й годині

Традиційне святкування Масниці тут почнеться о 13:00. На гостей парку очікують веселі розваги для дітей і дорослих, бої на мішках, перетягування канату, народні атракціони. А ще – концерт під відкритим небом за участю фольклорних колективів і хороводи і танці навколо святкового багаття. Підготували у Феофанії і спеціальну дитячу програму. Найменших відвідувачів чекатимуть багато безкоштовних зон, де вони зможуть взяти участь у анімаційній програмі та майтер-класах.

І звичайно, поруч з дитячими майданчиками і сценою знаходяться кафе під відкритим небом, де ви зможете пригоститись смачними стравами української кухні: вареничками та млинцями із різними смаками, стравами-гриль, натуральними ковбасками, та корисним трав'яним чаєм.