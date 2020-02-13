Мультиплатиновая группа X Ambassadors выпустила балладу о любви

"Все звучит, как песня о любви" – поет в новом треке вокалист Сэм Харрис под аккомпанемент фортепиано. И это замечательный релиз накануне Дня Святого Валентина!

Когда: 16 марта 2020 года

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 990 грн, в продаже на Concert.ua

Американская поп-рок группа X Ambassadors представила новую песню Everything Sounds Like A Love Song. Новая композиция войдет в будущий ЕР группы, который выйдет уже 6 марта. Это готовый радиохит, отсылающий нас к популярным джазовым стандартам 60-70 годов. И вы можете послушать его прямо сейчас.

Слушать X Ambassadors – Everything Sounds Like A Love Song:

"Everything Sounds Like A Love Song – это песня о том, как грустить по любви в вашей жизни. Когда все, что вы видите, слышите и чувствуете, напоминает вам о ней. Она о том, как больно наблюдать за красотой, когда ваше сердце разбито. Будто вся Вселенная просто подшучивает над вами ", – рассказывает вокалист X Ambassadors Сэм Харрис.

По словам музыкантов, вдохновением для них стали их любимые исполнители – Арета Франклин, Марвин Гай, Рэй Чарльз, Джо Кокер, The Band и The Staples Singers.

Сейчас X Ambassadors находятся в туре по Австралии и Новой Зеландии. После его окончания группа отправится в Европу – в частности посетит и Украину. Через два года после успешного дебюта в нашей стране, поп-рок трио привезет в Киев свою новую пластинку Orion.