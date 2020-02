Муза поп-звезды LP Лорен Рут Уорд выступит в Киеве

Певица, которую сравнивают с Дженис Джоплин, Флоренс Уэлч и Кортни Барнетт, привезет в Украину свой новый альбом.

Когда: 4 июня 2020 года

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Вслед за LP Украину посетит с первым концертом и ее невеста Лорен Рут Уорд. Значимое событие состоится уже летом, 4 июня в столичном Caribbean Club. В Киев певица привезет свой второй альбом под названием Vol. II, выйдет 13 марта. Песня Water Sign с него уже в сети – и вы можете послушать ее прямо сейчас.

Слушать Lauren Ruth Ward – Water Sign:

Кстати, дебютная пластинка Лорен Well, Hel' собрала немало восторженных отзывов от NYLON, Noisey, Consequence of Sound, the Los Angeles Times, Indie Shuffle и многих других. О девушке из Мэриленда моментально узнал весь мир. Видео искренних и душераздирающих выступлений с песнями Blue Collar Sex Kitten, Make Love to Myself и впечатляющей Did I Offend You разлетались по сети, разбивали сердца и тревожили души. "Мне есть, что сказать", – заявляет Лорен в титульном треке альбома. И действительно, эта девушка не лезет за словом в карман.

Музыкальные критики сравнивают Лорен Рут Уорд с Дженис Джоплин, Флоренс Уэлч и Кортни Барнетт. Однако надо отдать ей должное – никакое сравнение не отдает должного Лорен. Исполнительница поет каждой клеточкой своей сущности, излучая такую ​​силу и энергию, что запоминается людям навсегда.