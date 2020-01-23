Музыкальная премия YUNA назвала 20 знаковых украинских песен за 20 лет
Среди победителей – композиции Океана Эльзы, Тины Кароль, LOBODA, MONATIK и KAZKA. Сама премия состоится 24 марта 2020 во Дворце "Украина".
Когда: 24 марта 2020
Где: Дворец "Украина" (ул. Б. Васильковская, 103)
Стоимость билетов: от 390 грн, в продаже на Concert.ua
Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA объявили список композиций, которые победили в спецпроекте "20 знаковых песен за 20 лет". Сначала оргкомитет премии сформировал лонг-лист из почти 80 треков украинских исполнителей, изданных в период с 1 января 2000 по 31 октября 2019 года. И в итоге десять экспертов премии выбрали следующую двадцатку победителей:
Скрябін та Ирина Билык – Мовчати (2003)
Тартак та Katya Chilly – Понад хмарами (2003)
Ирина Билык – Снег (2003)
София Ротару – Одна калина (2004)
Руслана – Дикі танці (2004)
Океан Ельзи – Без бою (2005)
Тина Кароль – Выше облаков (2005)
Александр Пономарёв – Я люблю тільки тебе (2006)
Бумбокс – Вахтерам (2007)
SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)
Потап и Настя – На районе (2008)
Іван Дорн – Стыцамен (2010)
LOBODA – 40 градусов (2012)
The HARDKISS – Make-Up (2012)
Оля Полякова – Шлепки (2013)
ONUKA – Misto (2014)
Время и Стекло – Имя 505 (2015)
Джамала – 1944 (2016)
MONATIK – Кружит (2016)
KAZKA – Плакала (2018)
"Мы попросили экспертов оценивать песни не по принципу собственного вкуса, а учитывая прежде всего масштаб влияния этих произведений на украинскую сцену в целом или ее отдельные жанры, а также социальный вес композиций. В этом смысле итоговый список, я считаю, хорошо отражает главные вехи за 20 последних лет. Конечно, в нем могло быть и 50 песен, но это привело бы к размыванию самой сути спецпроекта – отметить самое главное ", – говорит соучредитель и генпродюсер премии YUNA Павел Шилько.
В экспертную группу, кроме самого Павла Шилько, вошли телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, основатель билетного оператора Concert.ua Дмитрий Феликсов, музыкальный обозреватель Игорь Панасов и другие. В течение февраля все исполнители 20-ти песен-победителей получат специальные награды от оргкомитета YUNA.
Девятая церемония премии YUNA состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце "Украина" и традиционно соберет всех лучших артистов украинского шоу-бизнеса. В этот вечер экспертное жюри объявит победителей в номинациях "Лучший исполнитель", "Лучшая исполнительница", "Песня года", "Альбом года", "Открытие года" и другие. На сегодня самыми успешными исполнителями за 9-летнюю историю YUNA являются The Hardkiss (11 наград), Джамала (8) и MONATIK (7). В целом же лауреатами премии становились около 50 групп и сольных артистов, композиторов, клипмейкеров и продюсеров.