Музыкальная премия YUNA 2020 объявила новую дату проведения

Из-за карантина и запрета на проведение массовых мероприятий награждение состоится в мае. Участие в праздничном концерте примут MÉLOVIN, MARUV, MONATIK, Artem Pivovarov Без Обмежень, Alina Pash, Krut и еще несколько украинских артистов.

Когда: 26 мая 2020 года

Где: Дворец "Украина" (ул. Б. Васильковская, 103)

Стоимость билетов: от 449 грн, в продаже на Concert.ua

Церемония награждения Национальной музыкальной премии YUNA 2020 состоится 26 мая. Праздничный концерт должен был пройти 24 марта, однако попал под ограничение проведения массовых мероприятий из-за карантина в Украине. Место остается неизменным – киевский дворец "Украина". Все приобретенные ранее билеты остаются действительными.

Премия YUNA – грандиозное событие, к которому мы всей командой готовимся целый год! Кроме нас готовятся и артисты: в этом году на сцене дворца Украина зрители увидят 12 выступлений. Поэтому мы старались оперативно согласовать максимально удобную для всех артистов дату. Спасибо всем, кто с нами. YUNA must go on!

– прокомментировал генеральный продюсер премии Павел Шилько.

Уже известно, что на премии выступят MÉLOVIN, MARUV, MONATIK, Artem Pivovarov Без Обмежень, Alina Pash и Krut. Еще нескольких артистов, которые выйдут на сцену 26 мая, организаторы объявят в течение марта. Среди номинантов этого года – Антитела, Бумбокс, Макс Барских, The HARDKISS, Время и Стекло и другие.

Кстати, 9 марта прошла пре-пати премии, на которой объявили победителей в 4 номинациях. Статуэтки уже получили Аlyona Аlyona, MONATIK, Alina Pash, Луна и MARUV.