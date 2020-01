На Atlas Weekend выступит dj Flux Pavilion: он работает со Skrillex, Jamiroquai и MIA

Flux Pavilion – один из лучших дабстеп-диджеев мира, его сэмплы используют Канье Уэст и Jay-Z.

Когда: 8-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 2900 грн, в продаже на Concert.ua

Atlas Weekend 2020 объявил нового участника электронной сцены – это британский диджей и музыкальный продюсер Flux Pavilion. Кроме собственного лейбла и первой пластинки, записанной в 19 лет, музыкант может похвастаться сотнями миллионов просмотров на YouTube и выступлениями на топовых мировых фестивалях Coachella, EDC, Glastonbury, Reading Festival.

Более того – сэмплы Flux Pavilion использовали для своей песни американские хип-хопперы Kanye West и Jay-Z, а сам диджей делает ремиксы для Skrillex, Jamiroquai и MIA. Кроме того, продюсер написал саундтреки к видеоиграм Need for Speed: Most Wanted (Double Edge) и Saints Row IV (Blow The Roof). А в несколько лет назад специально для The Walt Disney Company Flux Pavilion сделал ремикс на Rebels Theme – саундтрек к мультсериала "Звездные войны: Повстанцы".

Слушать Flux Pavilion - I Can't Stop:

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них – Twenty One Pilots, A $ AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.