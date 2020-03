На Atlas Weekend выступит метал-группа Motanka

9 июля украинские резиденты лейбла Napalm Records зажгут на одной из сцен фестиваля.

Когда: 7-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 1300 грн, в продаже на Concert.ua

Легенды крупнейшего мирового фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air украинские мистические металисты Motanka добавились к лайнапу Atlas Weekend. Мощные рокеры выступят на фестивале 9 июля – в один день с Two Door Cinema Club, Of Monsters And Men, Anthrax и Alyona Alyona.

Motanka – украинский метал-группа, образовалась в 2015 году в Луцке. Группа играет в жанре мистический металл и использует в живых выступлениях украинские этнические инструменты – цимбалы и окарину. Два года назад Motanka победила на W:O:A Metal Battle 2018 (2nd Winner) в рамках крупнейшего фестиваля тяжелой музыки в мире Wacken Open Air. В декабре 2018-го музыканты подписали контракт с одним из крупнейших метал-лейблов мира Napalm Records, где в прошлом году состоялся релиз их первого одноименного альбома.

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Среди уже объявленных артистов – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker и другие.