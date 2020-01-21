На Atlas Weekend выступят мощные итальянцы Wind Rose

Хэви-метал группа из Тосканы возвращается в Украину с новым альбомом Wintersaga.

Когда: 8-12 июля

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 2900 грн, в продаже на Concert.ua

Очередное пополнение лайнапа фестиваля Atlas Weekend — к ​​уже объявленным артистам добавился итальянский фолк хэви-метал коллектив Wind Rose. И это их первый концерт в Украине за 7 лет — в последний раз рокеры были у нас в 2013-м.

В Киев Wind Rose привезут свой свежий релиз — альбом Wintersaga, вышедший 27 сентября прошлого года на лейбле Napalm Records. Как и три предыдущие работы группы, большим вдохновением для Wintersaga стало творчество автора "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина. Так что увидеть, как итальянский фолк и хэви-метал переплетаются с историей о Фродо, сможете уже этим летом.

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них — Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.