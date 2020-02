На фестивале Atlas Weekend выступит немецкая поп-звезда Элис Мертон

Певица и обладательница награды European Border Breakers Award впервые приедет с концертом в Украину.

Когда: 7-12 июля 2020 года

Где: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 3200 грн, в продаже на Concert.ua

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2020 объявил еще одного участника – немецкую поп-певицу Alice Merton. Обладательница награды European Border Breakers Award и основательница собственной студии звукозаписи, чей первый сингл стал мультиплатиновым во многих европейских странах, выступит в предпоследний день фестиваля – 11 июля.

Впервые Элис Мертон заявила о себе как певица и композитор альбома The Book of Nature группы Fahrenhaidt. В 23 года она получила ежегодную награду новых талантов в номинации "Акустик поп" и основала свою собственную звукозаписывающую компанию, где и записала свой первый сольный сингл No Roots. На написание No Roots Мертон вдохновили бесконечные переезды и мысли о том, что она нигде не чувствует себя как дома.

Слушать Alice Merton – No Roots:

Дебютный альбом Элис Мертон Mint вышел в январе 2019 года. А уже осенью певица села в тренерское кресло немецкой версии вокального телешоу "Голос" – и стала первой женщиной-тренером, победившей в нем. Сейчас Мертон отправляется в почти полностью распродан европейский тур, а уже летом впервые посетит Украину.

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНГ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них – Placebo, Twenty One Pilots, A $ AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.