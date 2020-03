На фестивале Atlas Weekend выступит поп-панк группа "кис-кис"

Новые героини современной молодежи выйдут на одну из фестивальных сцен 11 июля.

Когда: 7-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 1300 грн, в продаже на Concert.ua

Несмотря на сложную ситуацию с концертами в Украине, фестиваль Atlas Weekend имеет твердые намерения состояться и продолжает объявлять новые имена. В лайнапе этого года – девичья поп-панк группа "кис-кис".

"Кис-кис" – это дуэт, состоящий из вокалистки Сони и барабанщицы Алины. За менее чем два года сотрудничества девушки успели выпустить дебютный альбом "Юность в стиле панк" и ЕР "Магазин игрушек для взрослых", песни из которых мгновенно становились хитами.

Слушать "кис-кис" – Карантин:

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Среди уже объявленных артистов – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker и другие.